Prefectul Clujului face lobyy la Guvern pentru spitalele Consiliului Județean

27 septembrie 20250 commentarii

Proiecte medicale strategice în pericol la Cluj: Prefectura cere Guvernului finanțare urgentă pentru Spitalul Pediatric Monobloc și Centrul de Transplant

Prefectura Județului Cluj a lansat un apel urgent către Guvernul României și Ministerul Sănătății, avertizând că două dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din Transilvania – Spitalul Pediatric Monobloc și Centrul Integrat de Transplant – riscă să fie blocate definitiv din lipsă de finanțare.

Prin intermediul a două scrisori trimise-una prim-ministrului Ilie-Gavril Bolojan, iar alta ministrului Sănătății, Alexandru Florin Rogobete, prefectul Maria Forna atrage atenția că aceste obiective nu au fost incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și nici în Programul de Sănătate 2021–2027, aflându-se astfel într-un vid financiar periculos.

Maria Forna-prefectul Județului Cluj

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, o structură nouă, în sistem monobloc, ar urma să fie edificat în cartierul clujean Borhanci. Potrivit proiectului, spitalul va avea o suprafață de 40.000 mp și va deservi circa 50.000 de copii/an, din întreaga țară. Unitatea cu profil regional, care va constitui și un model de bună practică în domeniul infrastructurii medicale mari, va fi un centru de excelență clinică și științifică, la cele mai înalte standarde europene, urmând să ofere un spectru larg și complex de servicii medicale destinate micilor pacienți.

Spitalul Pediatric Monobloc ar urma să reunească toate secțiile actualului Spital de Copii din Cluj-Napoca, care funcționează în prezent în 10 clădiri dispersate, majoritatea vechi de peste un secol, improprii actului medical modern.

 

Centrul de Transplant Multiorgan de la Cluj va integra soluții tehnice contemporane în materie de construcții și arhitectură medicală, punând pacientul pe primul loc în toate fluxurile oferite. Clădirea va avea o fundație pe sistemul top-down, ce presupune realizarea de piloni forați, executarea planșeului la cota solului și, ulterior, executarea planșeelor inferioare. Aceasta va fi una eficientă, care va respecta standardele nZEB – nearly Zero Energy Building – o clădire cu performanță energetică foarte ridicată, al cărei consum de energie va fi aproape egal cu zero.

Centrul Integrat de Transplant este conceput ca un proiect unic în România, ce ar concentra într-o singură locație facilități pentru transplantul de inimă, plămâni, rinichi, ficat și alte organe vitale, deservind pacienți din toată țara.

Cele două unități spitalicești nu veneau doar în sprijinul personalului medical extrem de profesionist și dedicat din județul Cluj, ci mai ales în sprijinul pacienților din Transilvania și nu numai”, se arată în documentul transmis de Instituția Prefectului.

Ne adresăm dumneavoastră cu rugămintea ca cele două obiective medicale să nu fie abandonate și să se identifice surse de finanțare pentru realizarea lor”, solicită prefectul Maria Forna în scrisorile oficiale.

Un semnal de alarmă pentru întreaga regiune

Prefectura Cluj atrage atenția că abandonarea acestor două proiecte strategice ar reprezenta o pierdere majoră pentru sistemul de sănătate din Regiunea de Nord-Vest, afectând mii de pacienți anual și blocând accesul la tratamente moderne, salvatoare de vieți.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe a lansat recent un demers public adresat administrațiilor locale din Transilvania, prin care solicită sprijin pentru continuarea și finalizarea Spitalului Regional Monobloc pentru Copii din Cluj-Napoca.

Apelul a venit în contextul deciziei recente a Guvernului de a nu include, pe lista finanțărilor prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), nici acest spital și nici Centrul de Transplant Multiorgan – două proiecte considerate printre cele mai avansate din țară.

Alin Tișe arăta că, la fiecare etapă de analiză a PNRR, spitalul regional pentru copii figura printre cele mai bine pregătite investiții, fiind deja în fază de licitație sau, în prezent, la etapa de execuție a lucrărilor. Cu toate acestea, proiectul nu a fost selectat pentru finanțare.

 

