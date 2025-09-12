EXTERNE

Potențiale semne ale unor forme de viață descoperite pe Marte

12 septembrie 2025

O mostră obţinută de roverul Perseverance, al NASA, dintr-o rocă roşiatică formată în urmă cu miliarde de ani din sedimente, pe fundul unui lac, conţine potenţiale semne ale unor forme de viaţă microbiene străvechi de pe Marte, conform oamenilor de ştiinţă, dar mineralele identificate în mostră se pot forma şi prin procese nonbiologice, transmite miercuri Reuters.

Descoperirea făcută de roverul cu şase roţi în craterul Jezero reprezintă una dintre cele mai bune dovezi de până acum despre posibilitatea ca vecinul planetar al Pământului să fi adăpostit cândva viaţă.

Joel Hurowitz de la Universitatea Stony Brook, autorul principal al studiului publicat în revista Nature, a declarat că o „potenţială biosemnătură” a fost detectată în roca care s-a format într-o perioadă în care se credea că craterul Jezero era un mediu acvatic, acum între 3,2 şi 3,8 miliarde de ani.

Administratorul interimar al NASA, Sean Duffy, a declarat într-o conferinţă de presă că oamenii de ştiinţă ai agenţiei spaţiale americane au examinat datele timp de un an şi au concluzionat că „nu putem găsi o altă explicaţie, aşa că acesta ar putea fi cel mai clar semn de viaţă pe care l-am găsit vreodată pe Marte – ceea ce este incredibil de interesant”.

NASA a publicat o imagine a rocii – o argilă roşie-ruginie, cu granulaţie foarte fină – care prezintă caracteristici inelare asemănătoare petelor de leopard şi urme întunecate asemănătoare seminţelor de mac. Aceste caracteristici ar fi putut fi produse atunci când roca se forma prin reacţii chimice care implică viaţă microbiană, potrivit cercetătorilor.

O biosemnătură potenţială este definită ca o substanţă sau structură care poate avea o origine biologică, dar necesită mai multe date sau studii suplimentare înainte de a se putea trage o concluzie cu privire la absenţa sau prezenţa vieţii.

Nicky Fox, administrator asociat al Direcţiei NASA pentru Misiuni Ştiinţifice, a precizat că oamenii de ştiinţă nu au anunţat descoperirea unui organism viu. „Nu este viaţa însăşi”, a declarat Fox la conferinţa de presă.

