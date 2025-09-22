SPORT

Potaissa Turda, victorie în duelul cu U Cluj din Liga Zimbrilor

22 septembrie 20250 commentarii

ACS HC Buzău 2012 şi AHC Potaissa Turda au obţinut victorii, duminică, în etapa a treia a Ligii Naţionale de handbal masculin.

ACS HC Buzău 2012 a obţinut a trei sa victorie consecutivă, 32-27 în deplasare cu CSM Sighişoara. Gabrielius Zanas Virbauskas a marcat 10 goluri pentru oaspeţi, iar Nemanja Grbovic a adăugat 7. Portarul Vasile-Cristian Tcaciuc a reuşit 17 intervenţii. Cu 8 goluri, Mihai Alexandru Asoltanei s-a remarcat de la ardeleni.

Vicecampioana AHC Potaissa Turda a reuşit prima sa victorie, 35-32 cu CS Universitatea Cluj, pe teren propriu.

Cristian Ghiţă a înscris 9 goluri pentru gazde, Mehran Rahnama Falavarjani 7, iar Roland Thalmaier şi Irakli Kbilaşvili, câte 6. Cel mai bun de la ”U” a fost Octavian Bizău, cu 14 goluri.

Clasament
1. ACS HC Buzău 6 puncte (3 jocuri)
2. CS Dinamo Bucureşti 4 (3)
3. SCM Politehnica Timişoara 4 (2)
4. CS Minaur Baia Mare 3 (2)
5. AHC Potaissa Turda 2 (2)

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Floretista clujeană Catrinel Dubău lider european la categoria ei de vârstă

CFR, sub semnul neputinței: Blestemul fără victorie se prelungește

Alex Bologa, campion european la Judo IBSA 2025

U BT a câștigat Supercupa României

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.