Potaissa Turda, învinsă fără drept de apel în EHF European League

22 octombrie 20250 commentarii

Potaissa Turda, vicecampioana țării, a fost învinsă fără drept de apel în deplasarea de la Saint Raphael, scor 24-42, în etapa a doua din EHF European League la handbal masculin.

Jucătorii turdeni n-au putut ține ritmul cu adversara lor și au fost pedepsiți des pe contraatac, în ciuda celor 9 intervenții avute de portarul Mihai Popescu.

Golurile celor din Turda au fost marcate de Dumitriu (5), Falavarjani (4), Vere (4), Ghiță (3), Pintoiu (2), Thalmaier (2), Piechowski (2), Mosic (2).

În celălalt meci al grupei, echipa spaniolă IRUDEK Bidasoa Irun a pierdut acasă cu SG Flensburg-Handewitt, scor 32-33.

Formaţia germană SG Flensburg-Handewitt conduce în clasament, cu 4 puncte, urmată de Saint-Raphael Var Handball, 2 puncte, IRUDEK Bidasoa Irun, 2 puncte, AHC Potaissa Turda, 0 puncte.

Tot marți, dar în Grupa C a competiţiei, Minaur Baia Mare a încheiat la egalitate, scor 24-24, duelul cu formația iberică Granollers.

După șase etape, primele două clasate se vor califica în grupele principale ale European League, fază care se va disputa între 17 februarie și 10 martie.

Programul turdenilor în EHF European League

  • Potaissa – Flensburg-Handewitt – 11 noiembrie, ora 19:45
  • Flensburg-Handewitt – Potaissa – 18 noiembrie, ora 21:45
  • Bidasoa Irun – Potaissa – 25 noiembrie, ora 21:45
  • Potaissa – Saint-Raphael – 2 decembrie, ora 19:45

