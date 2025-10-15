SPORT

Potaissa Turda, înfrângere la un un gol în EHF European League

15 octombrie 20250 commentarii

Potaissa Turda a suferit o înfrângere la limită pe teren propriu contra spaniolilor de la Bidasoa Irun, scor 33-34, în prima etapă din EHF European League, a doua competiție continentală de handbal.

Repartizată în grupa A, Potaissa Turda a a oferit o replică solidă în fața fostei câștigătoare a Ligii Campionilor în urmă cu 30 de ani. Confruntarea de la Turda a fost echilibrată și, la pauză, scorul era egal, 16-16. Oaspeții au preluat inițiativa pe final de meci. Turdenii au avut, la un moment dat, șansa egalării, însă au irosit-o și, în cele din urmă, Bidasoa Irun s-a impus cu 34-33.

Liderii învingătoarei au fost Rodrigo Munoz (11 goluri), Julen Santiago (6 goluri), Xavier Hernandez (5 goluri) și Gorka Marcos (5 goluri).

De la Potaissa, s-au remarcat Teodor Pințoiu (7 goluri), Radu Ghiță (7 goluri), Ivan Mosic (5 goluri) și Gabriel Dumitriu (4 goluri).

Programul turdenilor în EHF European League:

  • Saint-Raphael vs. Potaissa – 21 octombrie, ora 21:45
  • Potaissa vs. Flensburg – 11 noiembrie, ora 19:45
  • Flensburg vs. Potaissa – 18 noiembrie, ora 21:45
  • Bidasoa Irun vs. Potaissa – 25 noiembrie, ora 21:45
  • Potaissa – Saint-Raphael – 2 decembrie, ora 19:45

