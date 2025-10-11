SPORT

Potaissa Turda a câştigat clar în deplasare în Liga Naţională

11 octombrie 20250 commentarii

AHC Potaissa Turda a învins-o pe CSM Sighişoara cu scorul de 33-23 (16-8), joi seara, în deplasare, în etapa a 6-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.

Portarul Alexandru Florin Bucătaru a avut 15 intervenţii pentru vicecampioana României, cei mai buni marcatori fiind Cristian Ghiţă, cu 6 goluri, Denis Veres 5, Teodor Pinţoiu 4.

În alt meci, CS Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu CS Minaur Baia Mare, 24-24 (10-14).

Octavian Bizău, unul dintre cei mai în formă jucători ai campionatului, a adus un punct lui ”U”, prin golul marcat în ultima secundă. Alexandru Ioan Coman a reuşit 7 goluri pentru clujeni, Cătălin Ghivil a înscris 5 goluri, iar portarul Mihai Andrei Merlă a avut 15 intervenţii.

De la Minaur s-au evidenţiat Tudor Botea (5 goluri), Milan Kotrc (4) şi portarul Anton Terehov (10 intervenţii).

Clasament
1. ACS HC Buzău 9 puncte (5 jocuri)
2. SCM Politehnica Timişoara 8 (6)
3. CS Dinamo Bucureşti 6 (5)
4. AHC Potaissa Turda 6 (5)
5. CS Minaur Baia Mare 6 (5)
6. CSM Vaslui 6 (5)

