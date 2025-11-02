ADMINISTRAȚIE

Poluare severă cu sare la Câmpia Turzii. Autorizația „Industria Sârmei” a fost suspendată

2 noiembrie 20250 commentarii

Pârâul Răcoșa și apa freatică din zona adiacentă Municipiului Câmpia Turzii sunt puternic poluate cu clorură de sodiu (sare). Conform Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, sursa poluării o reprezintă evacuările de ape uzate și pluviale impurificate de pe platforma industrială, provenite de la societatea Industria Sârmei Câmpia Turzii S.A..

Verificările efectuate începând cu anul 2023 de către o comisie interinstituțională au confirmat depășiri majore. Analizele au arătat concentrații de cloruri între 724 și 22359 \text{ mg/l} în pârâu, iar în fântânile din zona aval de platformă, nivelul de cloruri a ajuns între 2231 și 6664 \text{ mg/l}.
Ca reacție la poluarea repetată, Administrația Bazinală de Apă Mureș (A.B.A. Mureș) a dispus suspendarea autorizației de gospodărire a apelor a societății Industria Sârmei. Totuși, hotărârile instanțelor de judecată au stabilit că autorizația rămâne valabilă până la soluționarea în primă instanță a acțiunii în anulare.
În plus, o sesizare a fost formulată către Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj în octombrie 2024, iar IPJ Cluj efectuează cercetări penale sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni prevăzute de legislația privind protecția mediului și regimul deșeurilor.
Corpul de apă Răcoșa, care traversează zona industrială, a fost încadrat în prezent în potențial ecologic moderat.

