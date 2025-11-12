EDITORIAL

Pola Negri și ambiguitatea emancipării

12 noiembrie 20250 commentarii

Într-o perioadă în care istoria cinematografului european abia se articula, iar Polonia se afla încă sub ocupație, Bestia (1917) ,  cunoscută și sub titlul american The Polish Dancer – apare ca o operă care negociază între modernitate și constrângere, între fascinația libertății și fatalitatea socială. Regizat de Aleksander Hertz pentru studioul Sfinks din Varșovia, filmul marchează debutul internațional al Polei Negri și rămâne, totodată, singurul său film polonez complet păstrat.

You need to be logged in to view the rest of the content. Te rugam . Nu sunteti inca membru ? Inscrieti-va

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Când trăiești un permanent apus…

54

… Cât casa

Uite cine vorbește!

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.