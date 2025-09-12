EXTERNE

Pogram pilot de învăţare a limbii române în sistemul public francez

12 septembrie 20250 commentarii

Ministerul Educaţiei Naţionale, Învăţământului superior şi Cercetării din Republica Franceză, prin intermediul Academiei Creteil, a demarat un program pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2), în sistemul public preuniversitar, informează Ambasada României în Franţa.

Proiectul va fi implementat în cadrul College Aime et Eugenie Cotton din localitatea Blanc-Mesnil (departamentul Seine-Saint-Denis), unde sunt şcolarizaţi mai mulţi copii vorbitori de limbă română, conform unei postări publicate joi pe pagina de Facebook a ambasadei.

Programul pilot se va desfăşura pe parcursul mai multor ani şi are ca obiective creşterea graduală a numărului de elevi şi structurarea unui curs de formare în limba română, în cadrul sistemului şcolar francez, până la nivelul clasei a XII-a.

