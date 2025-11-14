ADMINISTRAȚIE

Poduri din Caps, reabilitate pentru accesul la tabăra de copii și biserică

14 noiembrie 20250 commentarii

Primăria comunei Valea Ierii a finalizat lucrările de reabilitare a trei poduri situate în satul Caps, investiție menită să asigure accesul în condiții sigure către Tabăra de copii Caps și să faciliteze circulația localnicilor și a turiștilor.

Printre podurile modernizate se numără și cel amplasat la intersecția cu drumul județean DJ 107J, care reprezintă principalul acces către tabără. Celelalte două poduri reparate sunt situate lângă Biserica Ortodoxă și în dreptul imobilului cu numărul 90 din aceeași localitate.

Finanțare din fondul de rezervă al Consiliului Județean Cluj

Investiția, în valoare de 100.000 de lei, a fost suportată din fondul de rezervă al Consiliului Județean Cluj.
„Am alocat această sumă pentru a rezolva problema accesului numeroșilor copii care vin anual în tabăra Caps, dar și pentru ceilalți clujeni care utilizează aceste poduri în scop turistic sau utilitar”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Lucrările au fost necesare pentru înlăturarea efectelor generate de fenomenele meteorologice periculoase care au afectat localitatea Valea Ierii în această vară. Reabilitarea podurilor va contribui la siguranța circulației, la buna funcționare a infrastructurii locale și la accesul facil către obiectivele turistice și de agrement din zonă.

 

