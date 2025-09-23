Podium dominat de femei la prima ediție Transylvania Butcher Wars

EVENIMENT

Prima ediție a competiției internaționale Transylvania Butcher Wars, desfășurată în acest weekend, a adus un moment istoric în lumea măcelăriei, tradițional percepută ca un domeniu exclusiv masculin. Evenimentul a confirmat o schimbare culturală și generațională, podiumul fiind dominat de femei.

Podiumul competiției: excelență și diversitate

Pe prima treaptă a podiumului s-a clasat Anna Moretti din Italia, care a impresionat juriul prin viteză, tehnică și pasiune. Locul al doilea i-a revenit Linei Wachter din Germania, iar pe locul al treilea s-a clasat Adrian Petre, membru al echipei românești Măcelari de Elită. „Sunt foarte emoționată și fericită, încă nu reușesc să cred că am câștigat, mai ales că am concurat cu atâția măcelari de top. Cea mai mare provocare a fost să mă încadrez în cele 30 de minute ale rundei. Pasiunea cu care fac această meserie m-a ajutat să câștig. Muncesc ca măcelar de 10 ani, e o tradiție de familie în care punem toți multă pasiune”, a declarat Anna Moretti.

Top 10 a reflectat diversitatea participanților, cu reprezentanți din Italia, Germania, Noua Zeelandă, Spania, Australia și România, demonstrând că talentul și dedicarea sunt mai importante decât genul sau naționalitatea.

Concursul „Cârnat Wars” și premii speciale

Evenimentul a inclus și competiția „Cârnat Wars”, câștigată de echipa Gurmeticus (USAMV Cluj-Napoca). Pe locurile doi și trei s-au clasat echipele Jandarmeria și Verus Nostras. Premii speciale au fost acordate echipelor Ararat (Creativitate), Sky Drill (Spirit de echipă) și Gospodarii (Picanterie).

Conferințe și dezbateri despre agribusiness

Pe lângă competițiile practice, evenimentul a găzduit conferința „Provocările agribusinessului în România”, organizată de Fundația „Ștefan Moldovan” în parteneriat cu Romanian Business Leader, AgroTransilvania Cluster, USAMV Cluj-Napoca, Federația Națională ProAgro și APAR. Participanții au discutat despre susținerea produselor românești pe piețele interne și internaționale, promovarea educației pentru consumatori și dezvoltarea unei noi generații de lucrători în agribusiness.

În cadrul conferinței, Marius Verdeși, fondatorul Zimbria, a anunțat depunerea actelor pentru înființarea Patronatului Național al Măcelarilor din România, o inițiativă menită să protejeze interesele profesionale, economice și sociale ale membrilor și să promoveze meseria de măcelar la nivel european.

Identitatea măcelarului în diverse colțuri de lume

La dezbaterea internațională „The Butcher’s Identity”, care a adus în atenție rolul actual al măcelarului în comunitate, o parte dintre jurații și măcelarii intrați în concurs au vorbit despre transformările prin care trece meseria: de la imaginea tradițională, uneori asociată doar cu abatoarele, la statutul măcelarului de artizan și consilier al consumatorului (uneori chiar consilier marital). „Am început să facem acest tip de evenimente în România pentru ca măcelăria să fie văzută cu alți ochi, să dovedim că poate fi ridicată la nivel de artă”, a recunoscut, de altfel, Cosmin Moldovan, CEO al Moldovan Carmangerie și președintele Fundației „Ștefan Moldovan”.

În timpul discuției, măcelarii din Germania au precizat că astăzi, în carmangerii, nu este vorba doar despre carne, ci despre a înțelege ce vrea clientul, a spune povestea produsului și a păstra vie tradiția. Concurenții din Australia și Noua Zeelandă au arătat că, deși în alte părți ale lumii măcelăria a revenit în atenția publicului după o perioadă de „underground”, micile carmangerii de familie din acea parte de lume au dovedit continuitate, chiar timp de trei-patru generații, și au fost mereu un motiv de mândrie locală. Măcelarii italieni au adus în atenție faptul că tinerii nu mai gătesc la fel de mult ca înainte, preferând preparatele rapide, fapt care schimbă inclusiv felul în care arată vitrinele și oferta măcelarilor. „E o problemă că azi tinerii nu mai știu să gătească și că măcelarii trebuie să fie și bucătari”, a confirmat și Shannon Walker, inițiatorul Butcher Wars. Dincolo de diferențele de context cultural, participanții au căzut de acord că rolul măcelarului este de a aduce oamenii împreună în jurul mâncării, de a comunica direct cu clienții și de a le oferi nu doar produse, ci și povești autentice.

Această ediție inaugurală a Transylvania Butcher Wars a demonstrat nu doar nivelul ridicat al competiției, ci și forța unei comunități internaționale unite de aceeași pasiune. Întreaga lume a măcelarilor a trimis la Cluj un mesaj comun: măcelăria este artă, este meserie, este poveste.

Butcher Wars a început în 2016, la cel mai mare festival de barbeque din Australia, Meatstock, și s-a extins rapid în alte orașe australiene și în Noua Zeelandă. Astăzi, competiția a ajuns la peste 30 de ediții organizate în 10 țări.

Prima ediție a Transylvania Butcher Wars a demonstrat că Cluj-Napoca poate fi un punct de reper pentru excelență în domeniul culinar și al măcelăriei, aducând împreună tineri talentați, profesioniști internaționali și lideri ai industriei. Evenimentul marchează începutul unui proiect care îmbină competiția de top cu educația și dezvoltarea profesională a meseriei de măcelar în România.

