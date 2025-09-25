EXTERNE

Planul Chinei privind emisiile de gaz cu efect de seră

25 septembrie 2025

Preşedintele chinez Xi Jinping a anunţat personal miercuri noul angajament climatic al ţării sale, angajându-se să reducă emisiile de gaz cu efect de seră cu 7 până la 10% până în 2035, relatează AFP.

„China îşi va reduce emisiile nete de gaz cu efect de seră la nivelul întregii economii cu 7 până la 10% faţă de nivelul maxim”, care nu este cunoscut încă, dar ar putea fi atins anul acesta, a declarat Xi Jinping în cursul unei intervenţii video la un summit ONU privind clima.

China nu s-a angajat niciodată până acum la o cifră precisă pe termen scurt sau mediu. Ţara şi-a stabilit obiectivul neutralităţii carbonului până în 2060 şi a promis până acum că va atinge un vârf înainte de 2030, pe care pare să îl atingă în 2025 datorită amplorii energiei solare şi a maşinilor electrice.

