EXTERNE

Planeta se încălzește, liderii întârzie – Obiectivul de +1,5°C, în pragul colapsului

20 septembrie 20250 commentarii

Obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5°C în raport cu era preindustrială este „pe punctul de a se prăbuşi”, a avertizat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, temându-se că noile planuri aşteptate de COP30 vor fi insuficiente, relatează AFP.

Obiectivele climatice pentru 2035 ale ţărilor semnatare ale Acordului de la Paris, cunoscute şi sub numele de Contribuţii Determinate la Nivel Naţional (NDC), erau iniţial aşteptate cu câteva luni în urmă. Însă incertitudinile legate de tensiunile geopolitice şi rivalităţile comerciale au încetinit procesul.

Cu mai puţin de două luni până la COP30 în Brazilia, noile planuri din partea zeci de ţări sunt anunţate cu întârziere, în special cele ale Chinei şi Uniunii Europene, puteri considerate esenţiale în viitorul diplomaţiei climatice.

ONU speră ca summitul privind clima, coprezidat miercuri la New York de Antonio Guterres şi preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, va fi o ocazie de a da un nou impuls procesului.

„Avem absolut nevoie ca ţările să prezinte (…) planuri de acţiune climatică pe deplin aliniate cu obiectivul de 1,5°C, acoperind întreaga lor economie şi toate emisiile de gaz cu efect de seră”, a declarat secretarul general al ONU într-un interviu acordat AFP.

Limitarea încălzirii globale la +1,5°C în raport cu era preindustrială (1850-1900) este cel mai ambiţios obiectiv al Acordului de la Paris din 2015.

Oamenii de ştiinţă subliniază importanţa limitării încălzirii globale cât mai mult posibil, deoarece fiecare fracţiune de grad suplimentară aduce mai multe riscuri cum ar fi valurile de căldură sau distrugerea vieţii marine.

Potrivit ONU, 2024 a fost cel mai fierbinte an înregistrat vreodată, încununând un deceniu „extraordinar de temperaturi record”.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Populația din Gaza, somată să părăsească zona. Israelul anunță că va folosi ”o forță fără precedent”

Papa Leon al XIV-lea exclude orice reformă doctrinară privind femeile şi credincioşii LGBT+

Israel/Gaza – Amnesty cere oprirea sprijinului statelor şi companiilor pentru „sistemul de apartheid” şi „genocid”

Mariah Carey a susţinut un concert pe o scenă plutitoare în Amazonia

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.