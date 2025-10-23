EDUCAȚIE

Peste 700 de elevi și profesori, inițiați să prevină consumul drogurilor în rândul tinerilor la Dej

23 octombrie 20250 commentarii

Peste 700 de elevi și cadre didactice din liceele dejene au participat marți, 21 octombrie 2025, la Sala Sporturilor, la evenimentul ,,Stop Drogurilor! Prețuiește viața!”, organizat de Primăria Municipiului Dej, în parteneriat cu Instituția Prefectului județului Cluj, Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Inspectoratul de Poliție Județean Cluj. Este vorba despre un proiect destinat prevenirii consumului de droguri în rândul tinerilor.

La eveniment au vorbit tinerilor primarul Dejului, Costan Morar, Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, Gina Pop, comisar șef de poliție- Biroul de Analiză și prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Mariana Baciu, medic coordonator Serviciul Ambulanță Dej, Emanuela Balint, psihopedagog, psihoterapeut și educator în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj. Printre cei care au luat cuvântul s-a aflat și tânărul Sebastian Petruț care a împărtășit celor prezenți experiența trăită ca și consumator de droguri, dar și efortul depus pentru a scăpa de această adicție, Sebastian fiind un caz fericit, beneficiind de îndrumarea specialiștilor din cadrul Centrului “Teen Challenge” Cluj.

Despre evenimentul destinat prevenirii consumului de droguri de la Dej a informat și șefa Inspectoratului Școlar Județean Cluj, Marinela Marc pe pagina de socializare. Aceasta a arătat că într-o societate tot mai expusă tentațiilor și presiunilor externe, tinerii au nevoie de mai mult decât informație, au nevoie de formare, de sprijin și de repere. Inspectorul școlar general a subliniat că este nevoie de profesori implicați, consilieri școlari, campanii de prevenție și proiecte educaționale integrate, care să le ofere tinerilor instrumentele necesare pentru a face față riscurilor, dar că prevenția reală nu poate fi realizată doar în sălile de clasă. „Părinții informați, prezenți și echilibrați emoțional contribuie decisiv la formarea unei stime de sine solide, care îi va ajuta pe tineri să facă alegeri sănătoase”, a transmis Marinela Marc, adăugând că un mediu sigur mai este asigurat de către comunitate, prin implicarea autorităților locale, instituții, biserică, ONG-uri. În acest sens, a mulțumit primarului Costan Morar pentru inițiativa organizării evenimentului de la Dej.

La rândul său, primarul Dejului a precizat că activitatea ,,Stop Drogurilor! Prețuiește viața!” face parte din Campania de prevenire a consumului de droguri în municipiul Dej și va fi continuată în perioada următoare: „Dacă astăzi (21 octombrie n.red.) au fost prezenți elevi ai Colegiului Național ,,Andrei Muresanu”, Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiiu Ilarian”, Liceul Tehnologic ,, Constantin Brâncuși” și Liceul Tehnologic ,,Someș”, următoarele activități se vor extinde elevilor, cadrelor didactice și părinților din toate școlile dejene”. 

