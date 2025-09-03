Actualitate

Peste 36.000 de elevi vor putea circula gratuit în noul an școlar

3 septembrie 20250 commentarii

Peste 36.000 de elevi din județul Cluj vor putea circula gratuit,  în noul an școlar 2025-2026, pe mijloacele de transport în comun, a anunțat marți, 2 septembrie 2025, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Elevii pot să înceapă de pe acum să-și încarce abonamentele la automatele CTP sau la centrele de vânzare.

Primăria Cluj-Napoca asigură transport public gratuit pentru elevi în anul școlar 2025-2026. Susținerea educației începe cu fapte concrete. Și în acest an, elevii din Cluj-Napoca și din localitățile din zona metropolitană beneficiază de transport public gratuit. Este vorba de aproximativ 36.000 de elevi. Această măsură înseamnă mai mult decât un drum gratuit. Înseamnă șanse egale pentru toți copiii, mai puține griji pentru părinți și un sprijin real pentru bugetul familiei și nu în ultimul rând, un oraș cu aer mai curat, cu mai puține mașini și cu mai puțină poluare. Investim în educație, investim în sănătate, investim în viitor.”, a declarat Emil Boc.

De asemenea, primarul Emil Boc a afirmat că și în acest an școlar primăria continuă să asigure transportul elevilor de la școlile unde se efectuează lucrări de renovare prin programului PNRR. „De mâine vă încurajăm, dragi elevi, să vă reîncărcați din timp de la automatele CTP abonamentele sau de la centrele de vânzare. Vom continua politica autobuzelor școlare și de asemenea vom asigura transportul elevilor de la școlile unde au loc lucrări de renovare energetică din cadrul programului PNRR. O să revin cu informații suplimentare și cu privire la acest tip de transport public asigurat elevilor. Clujul merge mai departe, Clujul merge înainte alături de fiecare copil.”.

T.S.

Abonamente

