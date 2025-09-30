EDUCAȚIE

Peste 1800 de studenți de anul I la UMF

30 septembrie 20250 commentarii

Începutul anului universitar 2025-2026 aduce la UMF „Iuliu Hațieganu” aproape 680 de noi studenți internaționali și 1.170 de studenți români – peste 1.800 de studenți de anul întâi, dintr-un total de 9.000, la toate nivelurile de învățământ: licență, masterat și doctorat.

Noul an academic nu va fi însă unul obișnuit. În premieră, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca deschide un program de studii internațional la Novara, în Italia. De asemenea, la Facultatea de Medicină începe pregătirea primei generații de studenți admiși la Medicină Militară, iar în cadrul Facultății de Asistență Medicală Generală și Științe ale Sănătății se lansează programul de studii Asistență Medicală Generală în limba engleză.

UMF „Iuliu Hațieganu” se extinde și la nivel internațional

După deschiderea extensiei universitare de la Baia Mare, în 2023, UMF Cluj-Napoca se extinde acum și peste hotare. Începând cu acest an academic, universitatea lansează un nou program de Medicină cu predare în limba engleză la Novara, în Italia. Această inițiativă marchează un pas major în procesul de internaționalizare al instituției.

Novara, al doilea oraș ca mărime din regiunea Piemont, după Torino, are peste 105.000 de locuitori și este situat strategic, la 45 km de Milano și 35 km de Lago Maggiore. Orașul dispune de o infrastructură medicală solidă: 9 spitale dotate cu săli moderne de curs și seminarii, laboratoare, spații pentru lucrări practice și facilități sportive.

Asistență Medicală Generală în limba engleză

Începând cu acest an, la Facultatea de Asistență Medicală Generală și Științe ale Sănătății se lansează programul Asistență Medicală Generală în limba engleză, adresat studenților internaționali. Programul vine ca răspuns la interesul tot mai mare pentru formarea în domeniul asistenței medicale. Perioada de înscrieri este deja deschisă pentru candidații străini.

Cu 3.300 de studenți internaționali dintr-un total de 9.000, UMF Cluj este recunoscută pe plan național și internațional pentru calitatea actului educațional, cercetarea de vârf și performanța medicală. Cu peste un secol de tradiție și inovație, universitatea a devenit în ultimii ani un pol de atracție pentru tineri din întreaga lume. Pentru anul universitar 2025-2026, peste 3.000 de candidați internaționali din 96 de țări au concurat pentru cele 605 locuri disponibile la programele de licență în limbile franceză și engleză la Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. Cei mai mulți candidați provin din Franța, Germania, Elveția, Italia, Grecia, Canada, Tunisia, Belgia, Israel, Marea Britanie și Maroc.

Admitere completă încă din iulie

Anul acesta, UMF Cluj nu a mai organizat sesiune de admitere în toamnă, întrucât toate locurile scoase la concurs pentru 2025-2026 au fost ocupate încă din luna iulie. Această situație confirmă atractivitatea programelor universității și poziția sa de lider al școlii medicale clujene.

Candidații aleg UMF „Iuliu Hațieganu” nu doar pentru prestigiul academic, ci și pentru calitatea pregătirii, care le garantează că vor deveni profesioniști respectați în domeniul medical.

„Odată cu deschiderea noului an universitar la UMF „Iuliu Hațieganu”, ne reafirmăm statutul de lider în educația medicală și promotor al excelenței internaționale. Peste 1.800 de studenți noi și ocuparea tuturor locurilor încă din iulie confirmă încrederea ridicată în școala medicală clujeană. În acest an, universitatea face un pas strategic în internaționalizare prin deschiderea programului de Medicină în limba engleză la Novara, Italia. În paralel, lansarea programului Asistență Medicală Generală în limba engleză consolidează formarea de profesioniști medicali de top. Le urez tuturor studenților și cadrelor didactice un an universitar excelent, iar bobocilor le doresc să îmbine reușitele academice cu descoperirea frumuseților Clujului și cu bucuria vieții de student”, a transmis prof. dr. Anca Buzoianu, rectorul UMF Cluj-Napoca.

 

