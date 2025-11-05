INTERNE

Percheziții la Cluj în operațiunea Jupiter

5 noiembrie 20250 commentarii

Un prejudiciu estimat la 230.000 de lei a fost descoperit de polițiștii specializați în investigarea criminalității economico-financiare din Cluj, în cadrul operațiunii „JUPITER”, desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Astăzi, 5 noiembrie, polițiștii, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, au efectuat trei percheziții domiciliare în județul Cluj, într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de delapidare.

Din cercetările efectuate până în prezent, a reieșit că doi bărbați, de 27 și 28 de ani, din județele Sibiu și Neamț, angajați ai unei societăți comerciale, ar fi însușit, cu sprijinul unui al treilea bărbat, de 38 de ani, din municipiul Cluj-Napoca – care ocupa o funcție de conducere în cadrul aceleiași firme – bunuri și sume de bani pe care le aveau în gestiune.

Pentru recuperarea prejudiciului, față de cei trei a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile, precum și instituirea popririi asupra conturilor bancare și a depozitelor.

