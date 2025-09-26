EDUCAȚIE

Patru redacții școlare clujene la #SchoolNews Festival

26 septembrie 20250 commentarii

Patru redacții școlare clujene organizează #SchoolNews Festival sâmbătă, 27 septembrie 2025, între orele 12:00 și 19:00 la Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor, Cluj-Napoca. În acest fel este marcată încheiarea proiectului #SchoolNews la care au participat, din vara lui 2024 până în prezent, elevii a patru redacții școlare clujene: Liceul Teoretic „Avram Iancu” – NOI, Colegiul Național „George Coșbuc” – Țaitung, Colegiul Național „Emil Racoviță” – Racovista și Liceul Teologic Reformat -Tálentum. În cadrul festivalului, vizitatorii vor putea trece pe la standurile de prezentare a redacțiilor și vor putea participa la discuții interactive, ateliere, jocuri și la o expoziție foto.

#SchoolNews este implementat de Grupul PONT în cadrul proiectului “Educație media digitală pentru tinerii din România”, finanțat de Fondation Botnar, coordonat de Centrul pentru Jurnalism Independent și implementat în parteneriat cu Ashoka România, E-Civis, EDUMI, Funky Citizens. Grupul PONT a sprijinit prin acest proiect dezvoltarea celor patru reviste școlare, tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani fiind ghidați în crearea de conținut și accesarea conținuturilor create de colegi, dezvoltându-și astfel gândirea critică și competențele de educație media digitală. Pe parcursul proiectului tinerii: au participat la un Boot Camp unde au învățat mai multe despre teme precum comunicarea în echipă, competențe de lucru în echipă și leadership; au avut acces la resurse de infrastructură, echipamente pentru activitatea și producția lor jurnalistică; au participat la ateliere interactive dedicate de jurnalism, editare foto-video, AI, etc. oferite de jurnaliști cu experiență; au beneficiat de mentorat în producția lor jurnalistică pe tot parcursul anului școlar 2024-2025; au putut participa la evenimente comunitare dedicate; au beneficiat de o platformă online în care școlile pot să-și dezvolte propriul produs media online personalizat. Grupul PONT este o organizație înființată în 2009 care creează inovare socială prin participare, antreprenoriat și cultură cu un focus special pe tineri și digitalizare.

T.S.

