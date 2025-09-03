EVENIMENT

Patronatele din ospitalitate condamnă agresarea lucrătorilor asiatici

3 septembrie 20250 commentarii

Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România – HORA condamnă orice formă de discriminare şi violenţă, în contextul incidentului recent în care un livrator străin a fost agresat în plină stradă, fără motiv, pe o stradă din Capitală. În aceeaşi zi, un incident similar s-a petrecut în Cluj, un nepalez bătut crunt de un român fiind dus în comă la spital. Ambii agresori au fost arestaţi. „Unu din şase angajaţi din HoReCa este străin. Ei muncesc, plătesc aceleaşi taxe şi fac ca ospitalitatea românească să existe zi de zi”, afirmă liderii organizaţiei. Aceştia mai spun că astfel de agresiuni „nu au ce căuta într-o societate modernă şi că afectează „nu doar oamenii direct implicaţi, ci întreaga industrie”.

În industria HoReCa din România lucrează peste 400.000 de oameni, dintre care aproape 60.000 sunt lucrători străini. Mai mult de unu din şase angajaţi din restaurante, baruri, hoteluri sau cafenele provin din afara ţării, precizează organizaţia într-un comunicat de presă.

“Industria HoReCa din România nu ar putea funcţiona fără sprijinul celor aproape 60.000 de lucrători străini. Ei fac parte din echipele noastre şi contribuie la stabilitatea şi continuitatea afacerilor. Avem nevoie de predictibilitate, de un mediu sigur şi echitabil pentru toţi angajaţii, indiferent de naţionalitate. Agresiuni precum cea recentă nu au ce căuta într-o societate modernă şi afectează nu doar oamenii direct implicaţi, ci întreaga industrie a ospitalităţii”, declară Daniel Mischie, membru în boardul HORA şi CEO City Grill Group.

Potrivit reprezentanţilor HORA, „aceşti colegi susţin funcţionarea zilnică a industriei şi plătesc aceleaşi taxe şi contribuţii, la fel ca românii, la bugetul statului”, iar angajatorii acoperă costuri sociale suplimentare pentru fiecare contract, fără contribuţia lor, multe afaceri din ospitalitate neputând să mai funcţioneze.

