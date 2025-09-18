EVENIMENT

Pasagerii din Cluj vor avea acces mai rapid la noua rută directă București – Chicago

18 septembrie 2025

 

Compania aeriană HiSky a anunțat lansarea celei de-a doua rute directe din România către Statele Unite. Din 4 iunie 2026, aeronavele companiei vor zbura de două ori pe săptămână între București și Chicago, reluând o legătură suspendată de aproape un sfert de secol.

Pentru pasagerii din Cluj-Napoca, vestea are un impact direct: orarul zborurilor interne HiSky va fi adaptat astfel încât legătura cu noul transatlantic să fie cât mai rapidă. Bagajele vor fi transferate direct până la destinația finală, astfel încât clujenii să poată ajunge în metropola americană în cel mult 13 ore, inclusiv timpul conexiunii prin București.

„ După rezultatele primului an de operare a rutei către New York, cu aceeaşi încredere, suntem gata să devenim compania care operează ambele conexiuni directe cu SUA. Pentru această a doua rută peste ocean, am ales tot o destinaţie de mare interes atât pentru turişti şi mediul de afaceri, cât şi pentru diaspora. Comunitatea de români şi moldoveni din Chicago este una dintre cele mai numeroase şi mai bine consolidate din Statele Unite şi, dacă ne raportăm la cei aproape 25 de ani de când nu mai există zboruri directe, realizăm că o întreagă generaţie nu a avut parte de şansa de a păstra această legătură cu ţara ”, a declarat Iulian Scorpan, CEO HiSky.

Noua rută va fi operată cu două frecvențe săptămânale, în zilele de joi și duminică, cu plecare la ora 09:00 din București. Zborul durează 10 ore și 50 de minute la dus și aproximativ 9 ore și 50 de minute la retur.

HiSky, a doua companie aeriană din România după numărul de pasageri transportați, operează în prezent zboruri regulate de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca către mai multe destinații europene. Odată cu extinderea operațiunilor transatlantice, compania își consolidează rolul de operator-cheie pentru pasagerii din Transilvania care caută legături directe și rapide spre SUA.

