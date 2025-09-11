EXTERNE

Partidul Franţa Nesupusă va prezenta o moţiune de cenzură împotriva prim-ministrului Lecornu

11 septembrie 20250 commentarii

EFE

Partidul Franţa Nesupusă (LFI) condus de Jean-Luc Melenchon va prezenta o moţiune de cenzură împotriva noului prim-ministru numit, Sebastien Lecornu, de îndată ce va începe sesiunea parlamentară, cu excepţia cazului în care acesta se va supune voluntar unei moţiuni de încredere în Adunarea Naţională.

Anunţul a fost făcut de coordonatorul LFI, Manuel Bompard, care, într-un interviu acordat canalului BFMTV, a subliniat că nu este dispus să participe la negocieri dacă Lecornu îi cere partidului său acest lucru, cu excepţia cazului în care mai întâi convoacă această moţiune de încredere.

„Să nu credem cumva – a subliniat Bompard – că Macron numeşte un macronist pentru a face o politică care nu este macronistă”.

Coordonatorul LFI a insistat că ceea ce vor este ca preşedintele Emmanuel Macron să plece, amintind că marţi au prezentat în Adunarea Naţională o moţiune de destituire a şefului statului cu semnătura a „mai mult de 80 de deputaţi” din totalul de 577 şi a adăugat că o vor prezenta din nou cu peste 100 de semnături deoarece din momentul în care s-a aflat despre numirea lui Lecornu, există parlamentari care au spus că se alătură iniţiativei.

Această procedură de destituire nu are aproape nicio şansă de succes deoarece, în ultimă instanţă, ar necesita votul a două treimi din numărul total de parlamentari.

La rândul său, secretarul general al Partidului Socialist, Olivier Faure, a reiterat că nimeni din partidul său nu va face parte din guvernul pe care urmează să îl formeze Lecornu şi, deşi nu a exclus total participarea la discuţii cu el, şi-a exprimat scepticismul cu privire la o posibilă schimbare politică.

„Nu am spus că nu voi discuta”, a subliniat Faure într-un interviu pentru postul France Info, în care a repetat că nu refuză niciodată dialogul, dar a avertizat că, dacă nu vor exista schimbări în ceea ce priveşte direcţia politicii, vor critica noul executivul şi se va merge către dizolvarea Adunării Naţionale şi alegeri anticipate.

În opinia liderului socialist, „Sebastien Leconu la Matignon (sediul oficial al prim-ministrului) este ca şi cum l-ai avea pe Emmanuel Macron”.

Preşedintele Macron l-a sunat marţi după-amiază pe Faure înainte de a anunţa că l-a ales pe Lecornu ca prim-ministru. În acea conversaţie, şeful statului a încercat să îl convingă că Lecornu este un bun negociator, conform lui Faure.

 

 

 

