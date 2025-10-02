EXTERNE

Ovule artificiale au fost create din celule tegumentare

2 octombrie 20250 commentarii

Va putea fi tratată infertilitatea, într-o bună zi, prin crearea de ovule din alte celule ale corpului uman? Cercetătorii americani au reuşit pentru prima dată această operaţiune în laborator. Deşi este încă doar un experiment, noua cercetare ridică deja importante întrebări de natură etică, informează AFP.

Într-un studiu publicat marţi în revista Nature Communications, oamenii de ştiinţă din Statele Unite au descris modul în care au transformate celule tegumentare în ovocite capabile să fie fertilizate de un spermatozoid.

Reuşita lor reprezintă un pas important spre o idee care ţine, deocamdată, de domeniul ştiinţifico-fantasticului: tratarea infertilităţii unor femei, care nu sunt – sau nu mai sunt – în măsură să producă ovocite, prin crearea acestora din alte celule.
„Acest lucru le-ar permite cuplurilor de acelaşi sex să aibă un copil înrudit genetic cu ambii parteneri”, a declarat una dintre autoarele studiului, Paula Amato, cercetătoare la Oregon Health & Science University din Statele Unite.

Experimentul ei se înscrie într-un câmp de cercetare aflat în plin avânt: „gametogeneza in vitro”. Acest domeniu a dus deja la reuşite remarcabile: la începutul anului 2025, cercetători din Japonia au creat şoareci din doi taţi biologici.

Studiul publicat marţi în revista Nature Communications a mers însă mult mai departe. De această dată, experimentul a fost realizat pe celule umane, care au ajuns să se dezvolte în embrioni, chiar dacă aceştia au fost distruşi rapid.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Jane Fonda vs Donald Trump

Experți: SUA ar trebui să privească regiunea Mării Negre ca având o importanţă majoră

Negocieri. Hamas promite un răspuns rapid la planul Trump privind Gaza

Elon Musk va lansa „Grokipedia”, un rival al enciclopediei online Wikipedia

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.