Optimizarea transportului public din Cluj: mai frecvent, mai ecologic și mai bine conectat

25 septembrie 20250 commentarii

Mai multe autobuze și troleibuze pe străzi, conexiuni directe între cartiere și un transport electric dominant – acestea sunt doar câteva dintre schimbările propuse pentru Cluj-Napoca, începând cu anul viitor, de către autorii unui studiu privind optimizarea transportului în comun din municipiu.

Marți seara, la Casa Tranzit, aproximativ 50 de clujeni au participat la o prezentare dedicată viitorului transportului public din oraș. Evenimentul, facilitat de Adi Dohotaru, președintele Asociației Societatea Organizată Sustenabil, l-a avut ca invitat pe specialistul în mobilitate Tudor Măcicășan, care a prezentat concluziile acestui studiu realizat împreună cu Darius Moldovan și Andrei Pintea.

Planul de reorganizare pornește de la realitatea actuală: Clujul are deja o flotă modernă, iar aproape jumătate dintre vehicule sunt ecologice. Cu toate acestea, autorii studiului „Optimizarea transportului public din Cluj-Napoca” cred că orașul poate face un salt important dacă traseele vor fi comasate și adaptate nevoilor reale ale locuitorilor.

Potrivit autorilor, reorganizarea exploatării în jurul nevoilor reale ale locuitorilor ar putea dubla numărul de conexiuni directe între cartiere și ar face transportul public mai atractiv. „Cu utilizarea optimă a resurselor existente, conectivitatea și ponderea transportului electric se pot îmbunătăți semnificativ prin comasarea și reorganizarea traseelor, dublând numărul de relații directe din oraș”, a subliniat Măcicășan.

Printre propunerile concrete se numără creșterea frecvenței vehiculelor, mai multe legături fără schimb, o pondere mai mare a transportului electric și un serviciu nocturn mai bine coordonat. Autorii susțin că măsurile pot fi implementate chiar în 2025.

Cele cinci concluzii principale ale studiului:

  • Flota actuală este modernă și prietenoasă cu pasagerii: 86% dintre vehicule au aer condiționat, 92% sunt accesibile persoanelor cu mobilitate redusă, iar 43% sunt deja nepoluante.
  • Numărul vehiculelor aflate în circulație ar urma să crească semnificativ, mai ales în weekend, unde s-ar înregistra o creștere de peste 30%.
  • Transportul electric ar deveni majoritar, cu o pondere de peste 50% din total.
  • Noaptea, trei linii principale (2N, 54N, A2N) ar asigura conexiuni mai frecvente și schimburi facile în puncte cheie.
  • Prin comasarea unor trasee existente, cartierele vor fi mai bine conectate, astfel încât majoritatea călătoriilor să poată fi făcute cu maximum un schimb (ex: 21 + 39, 31 + 35, 34 + 27). Se vor crea legături directe între cartiere fără schimb de vehicul și vor apărea rute lungi și diagonale care acoperă relații importante nord-sud și est-vest.

 

Proiectul este gândit să ofere clujenilor o alternativă de mobilitate mai rapidă, mai accesibilă și mai ecologică, răspunzând presiunii tot mai mari asupra infrastructurii de transport a orașului.

„Cu o reorganizare a exploatării în jurul nevoilor urbei, transportul public va fi mai frecvent și conexiunile mai numeroase pentru toate cartierele”, a explicat Măcicășan.

 

 

 

 

