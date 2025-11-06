EVENIMENT

Operaţiunea ”Jupiter” – Trei persoane bănuite de delapidare, prejudiciu estimat la 230.000 de lei

6 noiembrie 20250 commentarii

Trei angajaţi ai unei companii din Cluj-Napoca sunt acuzaţi că şi-au însuşit bunuri şi bani de la firma unde lucrau, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 230.000 de lei.

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economico-financiare din Cluj au efectuat, miercuri, trei percheziţii domiciliare, în cadrul operaţiunii „Jupiter”, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de delapidare, a anunţat Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).

„Din cercetările efectuate a rezultat faptul că doi bărbaţi, de 27 şi 28 de ani, din judeţele Sibiu şi Neamţ, în calitate de angajaţi ai unei societăţi comerciale, cu ajutorul unui alt bărbat, de 38 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, cu funcţie de conducere în cadrul firmei, şi-ar fi însuşit în interes personal bunuri şi sume de bani pe care le-ar fi avut în gestiune”, se arată, miercuri, într-un comunicat de presă al IGPR.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 230.000 de lei.

„Faţă de cei trei bărbaţi a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile şi instituirea popririi asupra conturilor bancare şi a depozitelor”, menţionează aceeaşi sursă.

Operaţiunea s-a desfăşurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a IGPR, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Primarul din Fizeșu-Gherlii a fost reținut pentru delapidarea punctelor din contractul de telefonie mobilă

Scenariu de groază pe aeroport: avion în flăcări cu morți și răniți la bord!

„STEM Is Fun”: ateliere gratuite pentru tineri

Mormântul unui oficial horthyst implicat în deportarea evreilor, propus pentru a deveni monument istoric

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.