Operat la genunchi, Simao Rocha revine pe gazon abia în ianuarie 2026

25 septembrie 2025

Simao Rocha, fundașul stânga al celor de la CFR Cluj, a suferit o intervenție chirurgicală marți seara, iar veștile venite dinspre Gruia nu sunt bune în privința acestuia, care este așteptat să revină pe teren abia la începutul anului viitor.

Titularul vicecampioanei României a fost supus unei operații la genunchi care s-a realizat cu succes, în Portugalia, dar perioada de recuperare este una lungă, după cum au anunțat reprezentanții clujeni.

Directorul sportiv al echipei din Gruia, Marius Bilașco, a anunțat că Rocha va reveni pe teren abia în luna ianuarie. Totodată, acesta a vorbit și despre situația lui Louis Munteanu, revenit la antrenamente.

„Am încredere, chiar dacă lipsesc doi jucători importanţi. Louis Munteanu a reintrat la antrenamente. Lipsesc Kamara şi Simao. Simao cred că anul ăsta nu mai joacă. A avut nişte desprinderi la menisc şi os.

Are nevoie de o pauză mai lungă, acuza dureri şi a mers în Portugalia la un medic. S-a operat acolo şi va reveni din ianuarie. Partea bună este că Louis a reintrat la antrenamente, iar jucătorii rămaşi sunt valizi şi pe ei putem conta până la final”, a spus Bilaşco.

Rocha a jucat doar 51 de minute în acest sezon pentru feroviari, în „dubla” cu Braga, din turul trei preliminar Europa League.

 

