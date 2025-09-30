EXTERNE

„One Battle After Another”, cu Leonardo DiCaprio, în fruntea box-office-ului nord-american

30 septembrie 20250 commentarii

Lungmetrajul „One Battle After Another”, care este în acelaşi timp un film de acţiune şi o comedie cu accente dramatice, cu actorul Leonardo DiCaprio în rolul principal, s-a clasat pe primul loc în box-office-ul nord-american în weekendul lansării sale în cinematografele din Statele Unite şi Canada, potrivit estimărilor publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP.

Descris de cotidianul The New York Times ca „o epopee carnavalescă despre bine şi rău, violenţă şi putere, drepturi inalienabile şi lupta împotriva nedreptăţii”, acest film – care abordează un subiect deosebit de actual în Statele Unite – a obţinut încasări de aproximativ 22,4 milioane de dolari de vineri până duminică.

Totodată, pelicula îi plasează în cursa pentru premiile Oscar pe regizorul său american Paul Thomas Anderson (cunoscut pentru filme precum „Magnolia”, „There Will Be Blood”, „Phantom Thread”) şi pe actorul Leonardo DiCaprio, distribuit în rolul unui fost revoluţionar care încearcă să îşi salveze fiica de un oficial militar corupt.

„Este un debut excelent”, comparabil cu cel al unui opus al unei francize de filme de acţiune”, „ceea ce este impresionant”, a declarat David A. Gross, analist la cabinetul Franchise Entertainment. „Cronicile sunt fantastice, iar scorul publicului este excepţional”, a adăugat el.

