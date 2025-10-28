CULTURĂ

Oda Bucuriei, concert simfonic aniversar de Ziua Universității Babeș-Bolyai

28 octombrie 20250 commentarii

Un concert aniversar cu o semnificație specială, susținut de New Hope Orchestra, dirijor Octavian Lup, va avea loc în data de 3 noiembrie 2025, ora 18.00, în Auditorium Maximum a UBB (str. M. Kogălniceanu nr. 5), anunță reprezentanții Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), într-un comunicat de presă.

Prin acest eveniment UBB marchează, în data de 3 noiembrie 2025, împlinirea a 106 de ani de la susținerea, de către profesorul Vasile Pârvan, a cursului inaugural al Universității românești din Cluj – „Datoria vieții noastre” , dar și împlinirea a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, personalitate de o însemnătate aparte pentru tradiția universității clujene. După cum informează comunicatul, concertul va cuprinde Uvertura la Nunta lui Figaro (Wolfgang Amadeus Mozart) și opere reprezentative pentru traseul european, misiunea și valorile UBB, precum „Oda bucuriei” – imnul Uniunii Europene, dar și al UBB sau Simfonia a 7-a (imnul libertății) și Concertul pentru pian nr. 1 de Ludwig van Beethoven, în interpretarea unui elev extrem de talentat,  pianistul Robert Bașcoveanu, cu participarea corului Anima Mundi și a dirijorului Andrei Dunca.

Intrarea este liberă, cu rezervarea prealabilă a locului pe www.iabilet.ro (https://www.iabilet.ro/bilete-cluj-napoca-oda-bucuriei-concert-de-ziua-ubb-118035/).Universitatea românească din Cluj a luat ființă după ce Regele Ferdinand I a stabilit, prin Decretul nr. 4090 din 12 septembrie 1919, că Universitatea maghiară din Cluj se transformă pe ziua de 1 octombrie 1919 în Universitate românească. Primul rector al Universității din Cluj a fost profesorul Sextil Pușcariu, iar lecția inaugurală – Datoria vieţii noastre – a fost prezentată la 3 noiembrie 1919, de către profesorul Vasile Pârvan. Universitatea (românească) din Cluj va introduce în învățământul superior de limba română modelul humboldtian de universitate și diverse practici universitare internaționale, precum conferirea titlului de Doctor Honoris Causa (Regina Maria fiind între primii care au primit acest titlu). În octombrie 1927, Universitatea din Cluj va adopta oficial numele „Universitatea Regele Ferdinand I”, nume pe care îl va purta până în 1948, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) fiind astăzi succesorul academic și legal al Universității din Cluj/Universitatea Regele Ferdinand I.”, se arată în comunicatul UBB.

T.S.

