Obezitatea depăşeşte subnutriţia în rândul copiilor şi adolescenţilor

11 septembrie 20250 commentarii

Obezitatea a crescut vertiginos în ultimii ani în rândul copiilor şi adolescenţilor „bombardaţi” cu reclame la mâncare nesănătoasă, devenind în acest an principala formă de malnutriţie în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 19 ani la nivel mondial şi depăşind subnutriţia, a avertizat marţi Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite (UNICEF), transmite AFP.

„Astăzi, când vorbim despre malnutriţie, nu ne mai referim exclusiv la copiii subponderali”, a comentat Catherine Russell, şefa agenţiei ONU. „Obezitatea este o problemă din ce în ce mai mare, care poate avea repercusiuni asupra sănătăţii şi dezvoltării copiilor”, a adăugat ea.

În timp ce lupta pentru reducerea foametei la nivel mondial dă roade parţial, prevalenţa subponderalităţii în rândul copiilor şi adolescenţilor urmează o tendinţă descendentă, în scădere de la 13% la 10% între 2000 şi 2022 în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 19 ani, conform datelor colectate din 190 de ţări.

Însă, în aceeaşi perioadă, supraponderalitatea a crescut vertiginos, numărul copiilor afectaţi cu vârste cuprinse între 5 şi 19 ani dublându-se între 2000 şi 2022 (de la 194 de milioane la 391 de milioane).

Iar creşterea este şi mai pronunţată în cazul obezităţii, forma cea mai gravă de exces de greutate, asociată cu tulburări metabolice precum diabetul şi anumite tipuri de cancer, şi uneori însoţită de o stimă de sine scăzută, anxietate şi depresie.

Astfel, în 2022, 8% dintre copiii cu vârste cuprinse între 5 şi 19 ani din întreaga lume (163 de milioane) sufereau de obezitate, comparativ cu 3% în 2000.

 

