O vioară care i-a aparţinut lui Albert Einstein s-a vândut la licitaţie cu 860.000 de lire sterline

10 octombrie 20250 commentarii

O vioară care i-a aparţinut celebrului om de ştiinţă Albert Einstein a fost vândută la licitaţie contra sumei de 860.000 de lire sterline, informează miercuri bbc.com.

Vioara, fabricată de lutierul Anton Zunterer în 1894, se crede că a fost prima vioară a lui Einstein, iar iniţial a fost estimată la suma de 300.000 de lire sterline de către casa de licitaţii Dominic Winter Auctioneers, cu sediul în South Cerney, Gloucestershire.

O carte de filozofie pe care Einstein i-a oferit-o unui prieten s-a vândut pentru suma de 2.200 de lire sterline.
Tuturor sumelor li se va aplica un comision extra de 26,4%, ceea ce înseamnă că preţul final al viorii va depăşi un milion de lire sterline.

Casa de licitaţie crede că, după adăugarea comisionului, suma ar putea fi cea mai mare obţinută pentru o vioară care nu i-a aparţinut unui violonist sau care nu e confecţionată de Stradivarius, recordul anterior fiind deţinut de un instrument despre care se crede că a fost pe Titanic.

ziarulfaclia.ro
