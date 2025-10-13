EXTERNE

O treime dintre medicii şi asistentele medicale din Europa suferă de depresie

13 octombrie 20250 commentarii

O treime dintre medicii şi asistentele medicale din Europa declară că suferă de depresie, conform unui sondaj publicat de filiala europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), transmite AFP.
„Unul din trei medici şi asistente medicale raportează simptome de depresie sau anxietate”, a declarat directorul OMS pentru Europa, Hans Kluge, citat într-un comunicat.


Această rată este de cinci ori mai mare comparativ cu cea măsurată în rândul populaţiei europene, a precizat organizaţia ONU.

„Mai mult de unul din 10 s-a gândit să îşi ia viaţa sau să se rănească”, a insistat Kluge, adăugând că „aceasta este o povară inacceptabilă pentru cei care au grijă de noi”.
Asistentele medicale şi femeile medic sunt mai predispuse la depresie şi anxietate, în timp ce medicii bărbaţi sunt mai predispuşi să dezvolte dependenţă de alcool, se arată în raport.


Lucrătorii din domeniul sanitar din Letonia şi Polonia raportează cele mai ridicate niveluri de depresie, aproape jumătate dintre respondenţi atingând pragul pentru o tulburare depresivă. În schimb, Danemarca şi Islanda prezintă cea mai scăzută rată a depresiei (în jur de 15%).

În toate ţările, unul din patru medici lucrează mai mult de 50 de ore pe săptămână.

