EXTERNE

O privire asupra vieții lui Charlie Kirk

12 septembrie 20250 commentarii

Charlie Kirk, care a urcat de la statutul de activist conservator adolescent în campusuri universitare la cel de podcaster de top, luptător cultural și aliat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal miercuri în timpul uneia dintre aparițiile sale publice caracteristice la o universitate din Utah. Avea 31 de ani.

Kirk a murit făcând ceea ce îl făcuse să devină o forță politică puternică — mobilizarea dreptei într-un campus universitar, de această dată la Utah Valley University. Moartea sa se înscrie într-o serie tot mai mare de atacuri asupra unor figuri politice, de la asasinarea unei membre democratice a legislativului de stat și a soțului său în Minnesota, până la împușcarea lui Trump vara trecută, evenimente care au agitat întreaga națiune.

Trump a anunțat moartea lui Kirk pe platforma sa de social media, Truth Social: „Nimeni nu a înțeles sau nu a cucerit inima tineretului din Statele Unite mai bine decât Charlie”, a scris Trump.

Kirk personifica conservatorismul populist și combativ care a preluat conducerea Partidului Republican în era Trump. El și-a lansat organizația, Turning Point USA, în 2012, vizând tinerii și aventurându-se în campusuri universitare cu orientare liberală, unde mulți activiști GOP erau reticenți să pășească.

Susținător al lui Trump în timpul primei campanii prezidențiale din 2016, Kirk a transformat Turning Point dintr-una dintre numeroasele organizații conservatoare bine finanțate din centrul universului de dreapta.

Aripa politică a Turning Point a contribuit la organizarea mobilizării alegătorilor pentru campania lui Trump din 2024, încercând să energizeze conservatorii dezinteresați, care rareori votează. Trump a câștigat Arizona, statul natal al Turning Point, cu cinci puncte procentuale, după ce pierduse strâns în 2020. Grupul este cunoscut pentru evenimentele sale flamboiante, adesea cu lumini stroboscopice și artificii. Organizația pretinde că are peste 250.000 de studenți printre membri.

Miercuri, Trump l-a elogiat pe Kirk, care a început ca și consilier neoficial în campania lui din 2016 și, mai recent, devenise un confident. „A fost un prieten foarte, foarte bun și o persoană extraordinară”, a declarat Trump pentru New York Post.

Kirk afișa un stil apocaliptic în podcastul său popular, în emisiunile de radio și pe traseul campaniei. În timpul unei apariții cu Trump în Georgia, toamna trecută, a spus că democrații „susțin tot ce urăște Dumnezeu”. Kirk a numit alegerea dintre Trump și Kamala Harris „o luptă spirituală”.

„Acesta este un stat creștin. Aș vrea să rămână așa”, le-a spus Kirk celor aproximativ 10.000 de georgieni, care la un moment dat s-au alăturat în scandarea asurzitoare „Hristos este Rege! Hristos este Rege!”

Kirk a rămas de asemenea o prezență constantă în campusurile universitare. Anul trecut, pentru programul de social media „Surrounded”, s-a confruntat cu 20 de studenți liberali pentru a-și apăra punctele de vedere, inclusiv că avortul este crimă și ar trebui interzis.

Kirk era căsătorit cu podcasterul Erika Frantzve, fostă miss Arizona, și avea doi copii mici.

Turning Point a fost fondat într-o suburbie din Chicago în 2012 de Kirk, atunci în vârstă de 18 ani, și de William Montgomery, un activist Tea Party, pentru a promova în campusuri politici de taxe reduse și guvern limitat. Nu a avut succes imediat.

Însă zelul lui Kirk de a confrunta liberalii din mediul academic a câștigat în cele din urmă sprijinul unor finanțatori conservatori influenți.

În ciuda unor reticențe inițiale, Turning Point a susținut entuziast candidatura lui Trump după ce acesta a obținut nominalizarea GOP în 2016. Kirk a servit ca asistent personal al lui Donald Trump Jr., fiul cel mare al fostului președinte, pe durata campaniei electorale generale.

Curând, Kirk a devenit o prezență obișnuită la televiziunile de pe cablu, unde s-a implicat în „războaiele culturale” și l-a elogiat pe președinte. Trump și fiul său erau la fel de implicați și vorbeau adesea la conferințele Turning Point.

Pe măsură ce finanțarea a crescut, Kirk a achiziționat o proprietate opulentă de tip mexican, în valoare de 4,75 milioane de dolari situată pe terenul unui club privat din Arizona. Turning Point a direcționat milioane de dolari către contractori apropiați de Kirk și asociații săi, iar unii republicani au fost sceptici când organizația a anunțat că va conduce un efort de mobilizare a alegătorilor ocazionali în campania din 2024 a lui Trump.

Însă, pe măsură ce tinerii alegători s-au orientat spre dreapta în 2024 și Trump a obținut o victorie la cinci puncte distanță în Arizona, Kirk și aliații săi au considerat că viziunea sa despre un conservatorism agresiv și axat pe „războaiele culturale” a fost confirmată.

Convingerile creștin-evanghelice ale lui Kirk erau strâns legate de perspectiva sa politică, iar el susținea că nu există o separare reală între biserică și stat.

De asemenea, făcea referire la Mandatul celor Șapte Munți, care specifică șapte domenii unde creștinii ar trebui să conducă — politică, religie, media, afaceri, familie, educație, arte și divertisment.

Kirk pleda pentru un nou conservatorism care susține libertatea de exprimare, provocarea Big Tech și a mass-media și plasarea americanilor din clasa muncitoare în centrul atenției, dincolo de capitala națiunii.

„Trebuie să ne întrebăm ca mișcare conservatoare: Ne vom întoarce la partidul clasei conducătoare și al status quo-ului?”, spunea el în discursul de deschidere al Conservative Political Action Conference în 2020.

„Sau vom învăța din ceea ce eu numesc doctrina MAGA? Doctrina MAGA, care este o doctrină a reînnoirii americane, a renașterii, una care spune că America este cea mai mare țară din istoria lumii.”

Trump afirmă că discursul „stângii radicale” a contribuit la asasinarea lui Charlie Kirk

Preşedintele american Donald Trump a acuzat miercuri discursul „stângii radicale” pentru că a contribuit la împuşcarea unuia dintre aliaţii săi politici fideli, influencerul Charlie Kirk, numindu-l „martir al adevărului şi libertăţii”.
„De ani de zile, stânga radicală îi compară pe marii americani precum Charlie cu naziştii şi cu cei mai răi criminali şi ucigaşi în masă din lume. Acest tip de retorică este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim astăzi în ţara noastră şi asta trebuie să înceteze imediat”, a acuzat preşedintele american într-un videoclip postat pe reţeaua sa Truth Social.
„Administraţia mea îi va urmări pe toţi cei care au contribuit la această atrocitate şi la toate celelalte violenţe politice, inclusiv organizaţiile care le finanţează şi le susţin”, a afirmat el.

HINT

„Nimeni nu a înțeles sau nu a avut inima tineretului din Statele Unite mai bine decât Charlie”, Donald Trump

Associated Press

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Franța sprijină protejarea spaţiului aerian polonez

Americanii sunt îngrijorați de măsurile luate de Trump pentru a extinde puterea prezidențială

NATO: Ținta dronelor care au violat spațiul aerian polonez ar fi fost un centru logistic destinat transportului de arme către Ucraina

Alertă în Polonia: au fost introduse restricții privind traficul aerian pe granițele estice

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.