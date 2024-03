O nouă ediție a conferinţei Cluj Innovation Days se desfășoară la Cluj-Napoca

A 12-a ediţie a conferinţei Cluj Innovation Days (21-22 martie 2024), cu tema „Inovaţii digitale pentru un viitor sustenabil şi sigur”, va fi deschisă de comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean. Ulterior, înaltul oficial va susţine un briefing de presă împreună cu Emil Boc, primarul municipiului Cluj.

În prima zi a evenimentului organizat de Asociaţia Cluj IT Cluster, la Radisson Blu Hotel, vor mai fi prezenţi invitaţi precum: Ariana Năstăseanu – Programme Coordination Manager, CINEA – Comisia Europeană, Ramona Moldovan – secretar general adjunct la Ministerul Energiei, Ovidiu Cîmpean – secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene sau Manuela Frete, consilier senior, Smart Cities and Communities, Smart Innovation Norway, potrivit unui comunicat al organizaţiei.

În deschidere va fi o sesiune plenară în care se va discuta despre modul cum abordările inovatoare şi tehnologiile de ultimă oră pot consolida durabilitatea şi pot atenua provocările de mediu, facilitând crearea unor ecosisteme rezistente, iar ulterior vor fi trei paneluri, unde cei prezenţi vor putea să afle noutăţile domeniului.

Cea de-a doua zi a Cluj Innovation Days se desfăşoară la HUB-ul Universităţii Tehnice din Cluj Napoca şi va debuta cu o masă rotundă, unde factorii de decizie din România vor dezbate oportunitatea constituirii unui HUB regional de securitate cibernetică la Cluj-Napoca, o iniţiativă a Cluj IT Cluster, sub egida DIH4Society. Sesiunea va fi condusă de Stelian Brad, preşedintele Cluj IT Cluster, iar moderarea va fi asigurată de Andrei Nistor, co-fondator al platformei Digitalio. Ziua va continua cu două paneluri care vor aborda din două perspective diferite pe tema securităţii cibernetice.

***

Cluj Innovation Days (CID) este un eveniment anual major dedicat încurajării inovaţiei şi antreprenoriatului şi creării de colaborări inter-industriale şi trans-sectoriale pentru apariţia de noi modele de afaceri cu impact asupra societăţii. CID a participat la poziţionarea oraşului Cluj în industrie drept un centru inspiraţional al inovaţiei şi a României ca o comunitate inteligentă.

Ediţia din 2024 marchează şi 12 ani de la înfiinţarea Asociaţiei Cluj IT Cluster, notează site-ul conferinţei https://clujinnovationdays.com/..

Ediţia din 2023 s-a desfăşurat sub tema ”Tech Nation – Building a brighter future for Romania through technology”. În a doua zi a evenimentului, pe 25 mai 2023, a avut loc şi lansarea oficială a Digital Innovation Hub for a Smart Safe and Sustainable Society (DIH4Society) – Centrul de Inovare Digitală pentru Societate dedicat regiunii de Nord-Vest a României. Condus de Cluj IT Cluster, alături de partenerii Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud şi Universitatea din Oradea, hub-ul facilitează distribuirea a aproape 4 milioane de euro în următorii 3 ani în servicii de transformare digitală pentru IMM-uri din sectorul de producţie, instituţii publice şi organizaţii din sectorul sănătăţii, arată site-ul asociaţiei – https://www.clujit.ro.

Centrul de inovare digitală DIH4Society a devenit complet operaţional în 2020 şi a derulat de atunci mai multe proiecte, între care s-au numărat: prima strategie de oraş inteligent pentru o municipalitate mare şi asistenţă pentru înfiinţarea unui centru de ştiinţă şi tehnologie, asistenţă pentru transferul a 14 tehnologii pentru un oraş inteligent într-o altă municipalitate, urmată de o altă iniţiativă de oraş inteligent cu peste 20 de tehnologii adoptate în altă localitate, potrivit https://dih4society.ro/. Serviciile centrului s-au diversificat de-a lungul anilor, DIH4Society furnizând asistenţă şi consultanţă pentru administraţia publică pe diverse teme de digitalizare, asistenţă pentru start-up-uri, pentru a accesa fonduri în digitalizare şi asistenţă IMM-urilor pentru a integra tehnologii digitale în produsele şi procesele lor, evaluarea maturităţii digitale, instruire pe diverse aspecte ale inovaţiilor digitale, detaliază site-ul amintit.

Printre participanţii la Cluj Innovation Days 2023 s-au numărat: Ramona Samson, Chief Economist Unit at the Directorate-General for Research and Innovation, European Commission; Hiroshi Ueda, ambasadorul Japoniei în România; Dragoş-Cristian Vlad, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României; Dan Mureşan, vicepreşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR); Andreas Bender, Professor for Molecular Informatics la Cambridge University şi Raman Ganguly, Head of Support for Research IT, University of Wien.