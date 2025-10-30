ADMINISTRAȚIE

O nouă consultare publică pe tema realizării Drumului Expres Cluj-Dej

30 octombrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj a fost miercuri, 29 octombrie 2025, gazda unei noi consultări publice care a avut drept scop agrearea, de către toate părțile interesate, a traseului optim aferent viitorului Drum Expres Cluj – Dej.

Radu Rațiu: „M-am bucurat să constat faptul că toate părțile interesate au reușit să ajungă la un numitor comun și să agreeze, în linii mari, varianta finală a traseului drumului expres Cluj-Dej. La fel ca în cazul consultării publice precedente, am reiterat solicitarea de realizare a nodurilor rutiere și a conexiunilor aferente viitorului drum expres pentru fiecare comună de pe traseu. În plus, pe lângă acestea, am primit asigurări că vor mai fi amenajate două ieșiri suplimentare, la Aiton și Pata. Așteptăm definitivarea, de către proiectanți, a documentației tehnice aferente variantei de traseu agreate, astfel încât aceasta să intre în dezbaterea Comisiei Tehnice de Urbanism a Consiliului Județean”.

Realizată la solicitarea C.N.A.I.R. și desfășurată în prezența vicepreședinților Consiliului Județean Cluj, domnii Radu Rațiu și Vakar Istvan, a Arhitectului Șef al județului Cluj, respectiv a proiectanților și a primarilor U.A.T.-urilor clujene situate pe aliniamentul viitorului DX, consultarea publică a reprezentat etapa finală, premergătoare demarării Studiului de Fezabilitate.

