O grădină cu sculpturi realizate de Picasso va fi inaugurată la Paris în 2030

30 septembrie 20250 commentarii

O grădină cu sculpturi din bronz realizate de Pablo Picasso, „accesibilă gratuit tuturor”, îşi va deschide porţile în 2030 lângă Muzeul Naţional Picasso din Paris, a anunţat Cecile Debray, preşedinta acestei instituţii care sărbătoreşte 40 de ani de existenţă, informează AFP.

Acest „prim muzeu în aer liber” dedicat maestrului picturii moderne va fi conceput ca o extensie a muzeului creat în 1985 şi care găzduieşte cea mai mare colecţie de opere ale lui Picasso din lume, a precizat Cecile Debray în marja acestei aniversări.
Grădina se va întinde pe un spaţiu verde cu suprafaţa de 2.300 de metri pătraţi, care va găzdui o duzină de creaţii emblematice ale maestrului spaniol, inclusiv celebra sa lucrare intitulată „Chevre” („Capra”).
Viitorul spaţiu exterior va reuni grădina muzeului – necunoscută publicului şi care nu găzduieşte până în prezent nicio operă a lui Picasso – şi micul scuar de lângă ea, a precizat Cecile Debray.

El va fi accesibil la aceleaşi ore de vizitare ca o grădină publică, gratuit, dar sub supravegherea muzeului.
Deşi sculpturi realizate de Picasso înfrumuseţează spaţiul public din New York şi Chicago, până acum nu era şi cazul Parisului, a subliniat preşedinta muzeului.

Denumit „Picasso 2030”, proiectul este susţinut de Primăria din Paris şi de Ministerul Culturii din Franţa. El a fost conceput „în urma unui dialog cu familia Picasso, mai ales cu Paloma”, fiica sa, a adăugat Cecile Debray.

