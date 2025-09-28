EDUCAȚIE

O elevă de la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca, medalie de aur la Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată din Indonezia 

28 septembrie 20250 commentarii

O elevă de la Liceul ,,Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată (IAChO) care în acest an a avut loc la Bandung, în Indonezia. 

Astfel, la etapa finală a Olimpiadei Internaționale de Chimie Aplicată (IAChO), care s-a desfășurat în perioada 25-28 septembrie 2025, în Indonezia, România a participat cu doi elevi. Este vorba de Buzaș Bianca-Alexandra, clasa a X a, de la Liceul Teoretic ,,Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca și Jicu Alexandru-Ioan de la Colegiul Național Gheorghe Vrănceanu, Bacău. Elevii au fost însoțiți de profesoara  Mihaela Mailat de la Liceul Teoretic ,,Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca.

La competiție au participat 72 de elevi din 59 de școli din șapte țări (Indonezia, România, Vietnam, Filipine, Bangladesh, Thailanda, Mongolia). „Elevii noștri au câștigat medalii de aur, care vin ca o confirmare a rezultatelor obținute și la alte concursuri internaționale (Alexandru – medalie de aur la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori, Bianca – medalie de argint la aceeași olimpiadă, în anul 2024)”, a transmis echipa câștigătoare a României. 

T.S.

 

