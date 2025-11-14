EXTERNE

O broşă care i-a aparţinut lui Napoleon, vândută la preţul record de 3,7 milioane de euro la Geneva

14 noiembrie 20250 commentarii

O broşă împodobită cu diamante, care i-a aparţinut lui Napoleon Bonaparte şi a fost recuperată de armata prusacă la Waterloo, a fost vândută miercuri la preţul record de 3,79 milioane de euro la Geneva, a anunţat casa de licitaţii Sotheby’s, informează AFP.

Preţul de vânzare al acestei bijuterii istorice, una dintre piesele-vedetă ale acestei „săptămâni a luxului” pe malurile lacului Léman, a depăşit cu mult aşteptările Sotheby’s, care o estimase la o valoare cuprinsă între 130.000 şi 220.000 de euro.

Broşa făcea parte din bunurile personale pe care împăratul a fost nevoit să le abandoneze în timpul fugii sale de la Waterloo (în actuala Belgie) în faţa soldaţilor britanici şi prusaci, la finalul celebrei bătălii care i-a pecetluit căderea.

Bijuteria circulară, cu diametrul de circa 45 mm, are în centru un mare diamant oval de 13,04 carate, înconjurat de aproape o sută de diamante vechi, de forme şi dimensiuni variate, dispuse pe două rânduri concentrice.

Această piesă unică a fost creată pentru Napoleon în jurul anului 1810, „probabil pentru a-i împodobi bicornul în ocazii speciale”, a precizat casa de licitaţii. A fost apoi oferită, împreună cu alte obiecte, regelui Prusiei Frederick William al III-lea, ca trofeu de război, la 21 iunie 1815, la doar trei zile după bătălia de la Waterloo

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Bărbații tineri din Ucraina nu mai sunt bineveniți în Germania. Ce i-a cerut Merz lui Zelenski

Val de critici în Japonia, după ce șefa guvernului a spus că doarme doar două ore pe noapte

Sute de embrioni dispăruţi, după închiderea unei clinici de fertilitate din Bosnia

Colonişti israelieni au incendiat o moschee în Cisiordania

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.