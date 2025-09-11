EXTERNE

Noul roman al lui Dan Brown, lansat simultan în 16 limbi

11 septembrie 20250 commentarii

 

Noul thriller ezoteric al scriitorului american Dan Brown, autorul cărţii-fenomen „Codul lui Da Vinci”, a fost lansat simultan, marţi, la nivel internaţional, în 16 limbi, cu un tiraj de 1,5 milioane de exemplare în Statele Unite şi 500.000 în Franţa, transmite AFP.

„The Secret of Secrets”, care are aproape 700 de pagini în limba engleză şi 640 în franceză („Le Secret des secrets”), marchează revenirea lui Dan Brown după opt ani de la publicarea ultimului său roman, „Origin” („Origini”).

Este al şaselea volum din seria aventurilor eroului Robert Langdon, specialist în simboluri ezoterice. Acţiunea se desfăşoară la Praga, în jurul unui „eseu exploziv despre natura conştiinţei umane, care ar putea răsturna secole de credinţe consacrate”, potrivit editurii franceze JC Lattes.

Potrivit lui Dan Brown, cartea „The Secret of Secrets” este, „de departe”, romanul său „cel mai complex şi ambiţios – şi totodată cel mai distractiv”.

Véronique Cardi, director general al JC Lattes, a declarat pentru AFP că se aşteaptă ca romanul să se bucure de succes la public, deoarece „combină urmăriri, reflecţii despre neuroştiinţă şi mitologia scandinavă”.

Această lansare simultană, în special în Statele Unite, Regatul Unit, Germania şi Italia, a necesitat o adevărată „operaţiune de comando”, pentru traducerea şi tipărirea rapidă a cărţii şi pentru evitarea, în acelaşi timp, a oricăror scurgeri de informaţii, a explicat Véronique Cardi.

Cei doi traducători francezi au lucrat offline, într-o locaţie securizată, iar cele trei tipografii au fost supuse unor „clauze de confidenţialitate extrem de stricte”.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Alertă în Polonia: au fost introduse restricții privind traficul aerian pe granițele estice

Donald Trump, huiduit şi declarat un „Hitler al epocii noastre” într-un restaurant din Washington

Obezitatea depăşeşte subnutriţia în rândul copiilor şi adolescenţilor

Varşovia solicită NATO să activeze Articolul 4

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.