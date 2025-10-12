SĂNĂTATE

Noua tulpină a COVID-19

12 octombrie 20250 commentarii

Varianta Stratus a coronavirusului SARS-CoV-2, cunoscută și ca XFG sau XFG.3, a fost identificată recent la nivel global. Aceasta provoacă simptome similare cu cele deja cunoscute: tuse seacă, dureri în gât, oboseală, febră și, uneori, răgușeală. Specialiștii subliniază că majoritatea cazurilor sunt ușoare, iar riscul pentru sănătatea publică rămâne scăzut, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

„Nu este nimic diferit la această nouă tulpină. Multe simptome sunt similare cu versiunile anterioare de COVID-19. Cele mai frecvente simptome includ: dureri de cap, de mușchi, dureri în gât, voce răgușită sau tuse persistentă. Da, a fost o creștere a cazurilor de COVID-19, însă cele mai multe au fost doar forme ușoare de boală”, a declarat medicul infecționist Adrian Marinescu, pentru Digi24.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că XFG este o variantă aflată sub monitorizare și că riscul suplimentar pentru sănătate este scăzut, iar datele disponibile nu arată o mortalitate mai mare decât în cazul altor variante.

În România, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, în săptămâna 22-28 septembrie 2025 au fost înregistrate 3.785 de cazuri noi de COVID-19, în scădere cu 15,1% față de săptămâna precedentă. Aproximativ 1.000 dintre acestea sunt reinfectări, detectate la pacienți testați pozitiv la mai mult de 90 de zile de la prima infectare.

Experții atrag atenția și asupra diferențelor între gripă și COVID-19. Gripa debutează brusc, cu febră mare, frisoane, dureri musculare și tuse, în timp ce COVID-19 apare gradual, pe parcursul a 1-3 zile sau mai mult, cu simptome mai moderate la început. Această distincție ajută la identificarea timpurie a bolii și la prevenirea răspândirii.

