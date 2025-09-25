EDUCAȚIE

Noua colaborare internațională a elevilor gherleni

25 septembrie 20250 commentarii

În ultimii ani, unitățile de învățământ din municipiul Gherla au întreținut relații de colaborare și prietenie cu instituții similare din străinătate, amintim aici Franța, Elveția și Ungaria. În această toamnă aceste relații se extind cu noi parteneri. Comitetul Românilor din Străinătate – Comites România continuă demersul de consolidare a legăturilor culturale dintre Italia și România prin proiectul „Un pod între Sicilia și România”, o inițiativă dedicată tinerilor elevi și comunităților educaționale din cele două țări. Cu sprijinul Comites România, al Primăriei Marineo (Italia) și al Primăriei Municipiului Gherla (România), elevi de liceu din cele două orașe vor participa la un amplu program de schimb cultural și educațional, care implică Liceul IISS Don Colletto din Marineo (Palermo) și Liceul Teoretic „Petru Maior„ din Gherla (Cluj). Prima etapă se va desfășura în perioada 27 septembrie – 4 octombrie 2025, la Marineo. Aici delegația românească, condusă de Gianni Calderone, om de afaceri italian stabilit în orașul de pe Someș, președintele Comites România, și de prof.Cosmina Fort, directoarea liceului gherlean, va lua parte la activități didactice, vizite culturale și momente de socializare. Printre obiectivele de referință se numără Palatul Normanzilor din Palermo, sediul Parlamentului Sicilian, și Muzeul Antimafiei din Corleone, locuri cu o încărcătură istorică și simbolică aparte. Cea de-a doua etapă va avea loc între 18 – 25 octombrie 2025, când elevii italieni vor vizita Gherla și Cluj-Napoca, având ocazia să descopere excelența locală în domeniul roboticii, patrimoniul istoric și cultural al municipiului gherlean și dinamica vieții academice și culturale a Clujului, recunoscut ca un renumit centru universitar și financiar al României. Proiectul beneficiază de sprijinul primarului din Marineo, Franco Ribaudo, al primarului din Gherla, Ovidiu Drăgan, al administratorului public Paul Măhălean, al consulului de gradul II la Cluj, Massimo Novali, precum și al președintelui Comites România, Gianni Calderone, omul de suflet al acestor colaborări romăne-italiene. Inițiativa include și o componentă universitară: în cadrul cooperării dintre Universitatea din Palermo și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, douăzeci de studenți – zece din Palermo și zece din Cluj – vor beneficia, în acest an universitar, de programul de mobilitate internațională Erasmus, datorită implicării rectorului USAMV, prof. dr. Cornel Cățoi, și a lui Gianni Calderone. „Este o experiență care îmbogățește nu doar parcursul educațional al tinerilor, ci reprezintă și un model de cooperare și prietenie europeană, de care suntem profund mândri”, a declarat pentru noi Gianni Calderone.

Noi relații de colaborare pentru liceul gherlean, cunoscut peste hotare, prin echipa de robotică a școlii și a formației de dansuri populare.

Szekely Csaba

