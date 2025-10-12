EXTERNE

Nou guvern condus de premierul Sebastien Lecornu

12 octombrie 20250 commentarii

Preşedinţia Franţei a anunţat duminică noua componenţă a cabinetului premierului Sebastien Lecornu, numindu-l din nou în funcţia de ministru al finanţelor pe Roland Lescure, un apropiat al lui Emmanuel Macron, transmit Reuters şi AFP.

Iată lista miniștrilor

Laurent Nuñez, ministrul de Interne

Gérald Darmanin Ministrul Justiției

Catherine Vautrin, ministrul Forțelor armate

Édouard Geffray, ministrul Educației naționale

Philippe Tabarot, ministrul Transporturilor

Stéphanie Rist Ministrul Sănătății, Familiei, Autonomiei și Persoanelor cu Dizabilități

Marina Ferrari Ministrul Sportului, Tineretului și Asociațiilor

Aurore Bergé, ministru delegat pentru egalitatea între femei și bărbați

Amélie de Montchalin, ministrul Acțiunii și conturilor publice

Monique Barbut, ministrul Tranziției ecologice

Annie Genevard, Ministrul Agriculturii

Jean-Noël Barrot, ministrul afacerilor externe și al Europei

Rachida Dati, ministrul Culturii

Roland Lescure, Ministrul Economiei

Jean-Pierre Farandou Ministrul Muncii și Solidarității

Naïma Moutchou Ministrul Franței de peste mări

Vincent Jeanbrun, ministrul Afacerilor urbane și locuințelor

Laurent Panifous, ministrul Relațiilor cu Parlamentul

Philippe Baptiste, ministrul Învățământului superior, cercetării și spațiului

Catherine Chabaud, ministrul mării

Serge Papin, ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului, meșteșugurilor și puterii de cumpărare

David Amiel, ministrul reformei de stat

Françoise Gatel, ministrul amenajării teritoriului și descentralizării

Maud Bregeon, purtător de cuvânt al guvernului

Mathieu Lefevre, ministrul Tranziției ecologice

Marie-Pierre Vedrenne ministrului de interne

Benjamin Haddad, ministrul Europei

Nicolas Forissier responsabil cu comerțul exterior și atractivitatea

Sébastien Martin responsabil cu industria

Anne Le Henaff responsabilă cu inteligența artificială și digitală

Eléonore Caroit, responsabilă cu Francofonia

Charlotte Parmentier-Lecocq, responsabilă cu Autonomie și Persoane cu Dizabilități

Alice Rufo cu Veterans Affairs

