Norwegian lansează zboruri directe Cluj – Copenhaga din vara anului 2026

26 septembrie 20250 commentarii

O nouă destinație apare pe harta Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj. Compania aeriană Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian) va opera, în premieră, zboruri directe spre Copenhaga începând cu 28 iunie 2026.

Noua rută marchează atât debutul companiei Norwegian pe piața clujeană, cât și prima legătură aeriană directă între Cluj-Napoca și capitala Danemarcei. Zborurile vor fi operate de două ori pe săptămână, miercurea și duminica, biletele fiind deja disponibile pe site-ul companiei.

Legătură directă cu Scandinavia

Prin Copenhaga, unul dintre cele mai mari huburi din Europa de Nord, pasagerii clujeni vor avea acces la peste 80 de destinații internaționale. Aeroportul danez, situat la doar 8 kilometri de centrul orașului, a înregistrat în 2024 aproximativ 30 de milioane de pasageri.

Copenhaga, renumită pentru calitatea vieții, infrastructura pentru biciclete și scena culinară premiată cu stele Michelin, este considerată una dintre cele mai vibrante capitale europene. Atracțiile sale includ portul istoric Nyhavn, Palatul Amalienborg și Grădinile Tivoli.

Declarații oficiale

„Suntem mândri să introducem primele noastre zboruri directe între Cluj-Napoca și Copenhaga – o rută nedeservită până acum. Această conexiune va facilita vizitele între familiile și prietenii din Transilvania și Danemarca, dar va deschide și noi oportunități pentru turism și afaceri”, a declarat Sara Neergaard, Country Director Norwegian în Danemarca.

La nivel local, inițiativa este privită ca o oportunitate de dezvoltare. „Noua conexiune aeriană reprezintă un pas important în extinderea rețelei de rute a aeroportului și un semn clar al deschiderii economiei locale către noi piețe”, a subliniat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Cluj, a adăugat: „Această dublă premieră – atât destinația, cât și compania aeriană – răspunde cererii tot mai mari pentru destinații nordice. Parteneriatul cu Norwegian va aduce beneficii semnificative turismului, mediului de afaceri și pasagerilor care călătoresc în scop familial.”

O nouă etapă pentru Aeroportul Cluj

Prin această rută, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj își consolidează poziția de principală poartă aeriană a Transilvaniei și își continuă strategia de extindere a rețelei de destinații.

