Nobelul pentru Fizică recompensează cercetări în domeniul cuantic

8 octombrie 20250 commentarii

 

Cercetătorii John Clarke, Michel H. Devoret şi John M. Martinis au fost recompensaţi marţi cu Premiul Nobel pentru Fizică pe anul 2025, conform unui anunţ făcut de Hans Ellegren, secretarul general al Academiei Regale Suedeze de Ştiinţe, în cadrul unui eveniment transmis în direct pe site-ul nobelprize.org.

Cei trei cercetători au fost recompensaţi pentru realizările lor ştiinţifice în domeniul tunelării cuantice macroscopice şi cuantificării energiei într-un circuit electric.

Distincţia, anunţată marţi la Stockholm, este a doua din acest sezon al Nobelurilor, după premiul pentru medicină, acordat luni unui trio americano-japonez pentru studii asupra modului în care organismul controlează sistemul imunitar, în special pentru identificarea „gardienilor sistemului imunitar”.

Anul trecut, Premiul Nobel pentru Fizică a fost atribuit unui duo format din britanico-canadianul Geoffrey Hinton şi americanul John Hopfield pentru descoperiri şi invenţii legate de procesul de învăţare al maşinilor (machine learning) prin reţele neuronale artificiale, cercetări ce au jucat un rol crucial în dezvoltarea inteligenţei artificiale (AI) contemporane.

Începând din 1901 au fost acordate 118 premii Nobel pentru fizică.

