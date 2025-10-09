Nobelul pentru Chimie recompensează dezvoltarea de structuri metalo-organice

EXTERNE

Premiul Nobel pentru Chimie din 2025 a fost atribuit cercetătorilor Susumu Kitagawa, Richard Robson şi Omar M. Yaghi, conform unui anunţ făcut miercuri de Hans Ellegren, secretarul general al Academiei Regale Suedeze de Ştiinţe, în cadrul unei conferinţe de presă transmisă în direct pe site-ul nobelprize.org.

Cei trei cercetători au fost recompensaţi pentru „pentru dezvoltarea de structuri metalo-organice”, după cum a anunţat miercuri comisia de atribuire a premiului.

Premiul Nobel pentru Chimie anunţat miercuri la Stockholm este al treilea Nobel ştiinţific, după cel pentru medicină şi cel pentru fizică.

Anul trecut, Premiul Nobel pentru Chimie a fost decernat americanului David Baker şi unui tandem format din britanicul Demis Hassabis şi americanul John Jumper, pentru descifrarea secretelor proteinelor cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI) şi a informaticii. David Baker a reuşit în misiunea considerată aproape imposibilă de a construi tipuri cu totul noi de proteine, unele dintre ele cu funcţii noi, iar Demis Hassabis şi John Jumper au dezvoltat un model AI care a rezolvat o problemă veche de 50 de ani: predicţia structurilor tridimensionale complexe a proteinelor dintr-o secvenţă de aminoacizi. Aceste descoperiri au un potenţial enorm pentru ştiinţă dar şi pentru diferite industrii.

Primul Premiu Nobel în Chimie a fost acordat în anul 1901 lui Jacobus Henricus van ‘t Hoff, pentru descoperirile privind legile dinamicii chimice şi ale presiunii osmotice în soluţii.

Cel mai tânăr laureat al acestui premiu a fost Frédéric Joliot, care avea 35 de ani atunci când a primit premiul, în anul 1935, împreună cu soţia sa, Irene Joliot-Curie. În schimb, John B. Goodenough, 97 de ani la data primirii premiului în 2019, a fost cel mai vârstnic laureat al acestei distincţii.

