Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025: UBB aduce știința mai aproape de comunitate

25 septembrie 20250 commentarii

 

Cluj-Napoca și Reșița găzduiesc, pe 25 și 26 septembrie 2025, o nouă ediție a Nopții Cercetătorilor Europeni, eveniment dedicat popularizării științei și conectării cercetătorilor cu publicul larg.

Organizat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) și Centrul Universitar UBB Reșița, evenimentul aduce în prim-plan tehnologii de ultimă generație, experimente interactive și discuții despre rolul științei în construirea unui viitor sustenabil.

Două zile, două locații:

  • Reșița, joi, 25 septembrie (17:00–20:00), la Centrul Universitar UBB: cercetători, studenți și parteneri locali vor prezenta soluții inovatoare prin experimente și demonstrații.
  • Cluj-Napoca, vineri, 26 septembrie (13:00–20:00), la Casino – Centrul de Cultură Urbană: eveniment în aer liber cu ateliere practice, expoziții și demonstrații științifice.

Tema ediției 2025 este „Știința pentru Terra: Un viitor sustenabil prin responsabilizare”, iar accentul cade pe soluții aplicate pentru eficiență energetică, calitatea aerului, economie circulară și biodiversitate. Vor fi prezentate și aplicații ale tehnologiilor emergente – de la inteligență artificială și științe cuantice la biotehnologii și știința datelor – în sprijinul protecției mediului și luării deciziilor responsabile.

„Responsabilitatea faţă de planetă începe cu înţelegere ştiinţifică şi acţiuni concrete în comunităţile noastre. Evenimentele sunt concepute pentru a transforma curiozitatea în comportamente sustenabile, la nivel individual şi colectiv”, transmit organizatorii.

Evenimentul face parte din proiectul ReCoNnect 3: Building a Community, finanțat prin programul european Horizon Europe, derulat de un consorțiu format din universități și institute de cercetare de pe platforma Măgurele și din întreaga țară, inclusiv UBB.

Accesul publicului este gratuit, iar activitățile sunt deschise tuturor celor care doresc să descopere cum poate știința să contribuie la un viitor mai verde și mai sustenabil.

