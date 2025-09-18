SOCIAL

Neurochirurgii din Cluj speră să se mute în 2026 într-un spital nou

18 septembrie 20250 commentarii

Preşedintele Societăţii Române de Neurochirurgie, prof. univ. dr. Ioan Ştefan Florian, a declarat, joi, în cadrul Congresului Societăţii Române de Neurochirurgie, că speranţa sa e ca anul viitor să fie gata Centrul Regional de Neurochirurgie şi Patologie Cerebrovasculară care se construieşte la Cluj-Napoca prin finanţare PNRR şi, în acest fel, neurochirurgii clujeni să se poată muta din actuala clădire, veche din 1903 şi improprie activităţilor pe care le desfăşoară.

„În ceea ce priveşte condiţiile de muncă, acestea s-au îmbunătăţit în ultimii ani. Aproape toate centrele din ţară de neurochirurgie au cel puţin elementele de bază pentru a asigura o neurochirurgie modernă sub raportul investigaţiilor, al intervenţiilor chirurgicale. Prin proiectul pe care îl avem în construcţie – Centrul Regional de Neurochirurgie şi Patologie Cerebrovasculare – umplem un gol în primul rând în ceea ce priveşte tratamentul endovascular al patologiei cerebrovasculare sub raportul dotării. Suntem printre cele mai avansate proiecte de infrastructură spitalicească finanţat prin PNRR. Speranţa noastră e ca la începutul anului viitor să facem marea mutare dintr-o clădire din 1903 într-o clădire 2026”, a spus neurochirurgul Ştefan Florian, conform unei informări trimise de organizatori.

Potrivit acestuia, prin noua clădire vor fi oferite condiţii mult mai bune, atât medicilor, cât şi pacienţilor.

„Prin construcţia nou creată creştem numărul de paturi şi oferim condiţii absolut decente pentru spitalizare: cele mai multe camere sunt de două paturi, avem un compartiment separat pentru mama şi copilul şi, de asemenea, saloane mai mari, dar nu mai mult de 4 paturi. Secţie de terapie intensivă va creşte de la 16 paturi cât avem în prezent la 26 în cu totul alte condiţii. Vom putea crea circuite separate pentru cazurile de neuropatologie vasculară precum şi pentru cazurile de neurochirurgie, dar şi cazurile care, eventual, au contactat diverse infecţii pe care le separăm complet de circuitul pacienţilor. Totodată, bloc operator care va cuprinde o sală de operaţii hibrid, asta însemnând că putem face acolo şi tratamente endovasculare”, a mai spus Ştefan Florian.

La rândul său, prezent la eveniment, preşedintele Asociaţiei Europene a Societăţilor de Neurochirurgie, prof. dr. Torstein R. Meling, a spus că este optimist în ceea ce priveşte viitorul neurochirurgiei în România, inclusiv prin viitorul centru de la Cluj.

„Cât despre tema congresului – ‘Provocări în Neurochirurgie: Prezent şi viitor’ -, dacă privim din perspectiva României, există provocări legate de bugete, de resursele limitate, însă sunt optimist în ceea ce priveşte viitorul. Acum, odată cu noul spital de neurochirurgie din Cluj, dar şi cu tinerii rezidenţi. Sunt preşedintele Asociaţiei Europene a Societăţii de Neurochirurgie şi am şansa să văd multe naţiuni, iar ceea ce observ în România sunt rezidenţi „însetaţi” să înveţe şi să devină neurochirurgi excelenţi. De aceea, având în vedere resursa umană şi respectul pentru oamenii care vin din acest sistem, sunt optimist”, a spus Torstein R. Meling, potrivit informării organizatorilor.

În 4 septembrie 2024, Ministerul Sănătăţii anunţa că „noul Centru de Patologie Cerebrovasculară din Cluj va redefini standardele în neurochirurgie şi îngrijirea de urgenţă” şi că acesta va fi construit în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, noul centru este finanţat în proporţie de 95% cu fonduri din PNRR.

„Acest proiect de peste 39 milioane de euro va aduce tehnologia de vârf şi expertiza medicală mai aproape de pacienţi: 7 săli de operaţii modulare; 79 de paturi pentru secţia de neurochirurgie; 26 de paturi pentru terapia intensive; Examinarea complexă a urgenţelor prin imagistică CT, RMN, Angiografie; Cameră de garda; Sală Hibrid multifuncţională”, se arată în anunţul de la acea data a Ministerului Sănătăţii.

Peste 350 de specialişti români şi invitaţi internaţionali din centre medicale de prestigiu din Statele Unite, Europa, Asia şi America de Sud participă, între 17 şi 20 septembrie, la Cluj-Napoca, la cel de-al 50-lea Congres al Societăţii Române de Neurochirurgie, eveniment aniversar cu tema „Provocări în Neurochirurgie: Prezent şi viitor”.

Prof. dr. Ştefan Florian a declarat, joi, pentru AGERPRES, că participarea în număr mare a specialiştilor din străinătate arată că performanţa neurochirurgiei româneşti este recunoscută la nivel mondial.

„Este un eveniment aniversar, dar este, în acelaşi timp, având atâţia invitaţi, de pe patru continente, un semn de recunoaştere a calităţii, a standardelor neurochirurgiei româneşti, pentru că dacă nu eşti recunoscut, nu vine lumea. Acesta este primul semn. Şi este un semn de apreciere, dar şi de prietenie faţă de neurochirurgia românească. Eu cred că este un mare succes pentru că am reuşit să aducem atâţia oameni de mare valoare. Pentru noi reprezintă un moment nu doar de bilanţ, ci şi de angajament pentru viitor, pentru un viitor mai bun al specialităţii, dar în special al pacienţilor care ni se adresează”, a mai afirma Ştefan Florian.

