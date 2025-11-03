SPORT

Nelu Varga: ”O să plătesc toate datoriile și o să aduc situația clubului la zero”

3 noiembrie 20250 commentarii

Nelu Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a anunțat că în perioada imediat următoare va achita toate datoriile clubului. Patronul grupării din Gruia a declarat că va plăti  și toate restanțele financiare către jucători și staff-ul tehnic, și spune că se așteaptă și la redresarea echipei în SuperLiga, acolo unde aceasta se află pe un loc rușinos, locul 13 – poziție de baraj, cu doar două victorii în cele 14 etape disputate.

„Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste din punct de vedere financiar pentru CFR Cluj. O să plătesc toate datoriile și o să aduc situația clubului la zero, astfel că toată lumea trebuie să își facă treaba și să ne îndeplinim obiectivele. Se vor plăti salariile restante la jucători și, bineînțeles, și alte datorii ale clubului”, a declarat Varga, conform fanatik.ro.

Echipa din Gruia se află sub atenta monitorizare a UEFA, după ce a înregistrat datorii de  aproximativ 2 milioane de euro către foști jucători și angajați ai clubului, și ar putea fi exclusă din cupele europene, dacă nu va achita salariile restante.

În astfel de situații, în primă fază, UEFA amendează cluburile cu probleme financiare și acorda un nou termen pentru achitarea datoriilor. Dacă nici după cel de-al doilea termen cluburile nu își rezolvă problemele, forul european le interzice accesul în cupele europene, chiar dacă acestea și-au câștigat dreptul de a participa.

