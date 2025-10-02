EXTERNE

Negocieri. Hamas promite un răspuns rapid la planul Trump privind Gaza

2 octombrie 20250 commentarii

EFE

Negociatorii grupului islamist palestinian Hamas s-au întâlnit marţi seara la Doha cu delegaţii mediatorilor din Qatar, Egipt şi Turcia, cărora le-au promis un răspuns rapid la planul preşedintelui american, Donald Trump, pentru încheierea războiului cu Israelul şi viitorul Fâşiei Gaza.

Potrivit unei surse „informate”, citată miercuri de canalul qatarez Al Jazeera, întâlnirea de la Doha a avut loc în contextul „discuţiilor tehnice pentru formularea unei poziţii finale asupra planului lui Trump”.

În cadrul întâlnirii, negociatorii Hamas au reiterat că „vor studia cu responsabilitate” propunerea în 20 de puncte a preşedintelui american şi că „vor elabora un răspuns oficial cât mai curând posibil, după încheierea consultărilor cu facţiunile palestiniene”.

Marţi, preşedintele Trump a acordat Hamas un termen de „trei sau patru zile” pentru a răspunde planului său de pace, prezentat luni, şi care beneficiază de sprijinul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, avertizând că, dacă nu o va face, „va fi un final trist”.

Propunerea prevede un armistiţiu imediat în Fâşia Gaza, retragerea treptată a armatei israeliene, eliberarea completă a ostaticilor în schimbul eliberării a sute de deţinuţi palestinieni şi trimiterea de ajutor umanitar locuitorilor din enclava palestiniană prin intermediul ONU.

De asemenea, prevede dezarmarea totală a Hamas, care ar urma să fie exclusă de la guvernarea Fâşiei Gaza, şi înfiinţarea unui guvern de tranziţie format din tehnocraţi palestinieni şi experţi internaţionali, supervizat de „Consiliul Păcii”.

Planul, care oferă imunitate şi graţiere pentru liderii şi membrii Hamas, a fost susţinut de numeroase ţări arabe, islamice şi europene, deşi prim-ministrul din Qatar, Mohamed bin Abdulrahman, a precizat că unele dintre punctele sale, cum ar fi cel legat de retragerea trupelor israeliene, „necesită clarificări”.

O altă chestiune care ar putea necesita clarificări şi, cu siguranţă, negocieri între părţi, ar fi soluţia celor două state susţinută de ţările arabe şi islamice, împreună cu majoritatea membrilor ONU, dar respinsă de guvernul Netanyahu, precum şi gestionarea viitoare a Fâşiei Gaza de către Autoritatea Naţională Palestiniană, care guvernează zone limitate din Cisiordania ocupată.

O sursă de securitate egipteană a declarat marţi pentru EFE că Hamas a început în aceeaşi zi o serie de consultări cu conducerea sa politică şi militară despre planul preşedintelui Trump, precum şi cu alte facţiuni palestiniene active în Fâşia Gaza, şi că răspunsul său ar putea dura „mai multe zile”.

