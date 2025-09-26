DECESE

Necrolog – Cardinal Lucian Mureșan

26 septembrie 20250 commentarii

Îmi exprim adânca tristețe la vestea trecerii spre cele veșnice a Preafericitului Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, personalitate marcantă a vieții religioase și culturale din țara noastră, înalt ierarh cu o vocație profundă pentru unitate și bună înțelegere între cultele recunoscute și promotor al valorilor naționale și europene.

Cardinalul Lucian Mureșan a fost un pilon al Bisericii Române Unite cu Roma, un păstor înzestrat cu o înțelepciune rară și o devotare neclintită. Viața sa a fost un exemplu de credință profundă, de slujire umilă și de dragoste necondiționată pentru semeni.

Născut într-o perioadă de mari încercări pentru Biserica Greco-Catolică, Cardinalul Mureșan a crescut cu o conștiință acută a valorilor creștine și cu o hotărâre fermă de a apăra credința strămoșească. A parcurs drumul vocației preoțești, înfruntând cu demnitate persecuțiile regimului comunist. În ciuda dificultăților, nu a renunțat niciodată la idealurile sale și a continuat să slujească în clandestinitate, întărind credința celor din jur și pregătind terenul pentru renașterea Bisericii Greco-Catolice după căderea comunismului.

Cardinalul Mureșan s-a remarcat prin deschiderea sa spre dialogul ecumenic, promovând înțelegerea și respectul reciproc între diferite confesiuni și religii. A fost un susținător fervent al valorilor democratice și al drepturilor omului, implicându-se activ în viața socială și politică a țării, în spiritul învățăturii creștine.

Cardinalul Mureșan a fost primul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, un rol pe care l-a îndeplinit cu demnitate și autoritate, reprezentând cu succes interesele Bisericii în relația cu Vaticanul și cu alte instituții internaționale.

În anul 2012, Papa Benedict al XVI-lea l-a numit Cardinal, o distincție supremă care a onorat întreaga Biserică Română Unită cu Roma. Preafericitul Lucian Mureșan a fost singurul cardinal român în viață, un simbol al unității și al legăturii puternice dintre Biserica Română Unită cu Roma și Biserica Catolică Universală. Vizita Papei Francisc la Blaj, în anul 2019, a fost un moment de mare bucurie și emoție pentru Cardinalul Mureșan, un semn al aprecierii și al recunoștinței pentru slujirea sa îndelungată și devotată.

Prin trecerea sa în eternitate, Cardinalul Lucian Mureșan lasă în urmă un gol imens în inimile credincioșilor greco-catolici și în sufletul neamului românesc. Dar moștenirea sa spirituală, exemplul său de credință, de slujire și de dragoste, vor rămâne o sursă de inspirație și un far călăuzitor pentru generațiile viitoare.

În aceste clipe de durere, suntem alături de comunitatea greco-catolică și de credincioșii din Cluj-Napoca și din întreaga Românie, care l-au iubit și apreciat, indiferent de confesiune.

Sincere condoleanțe!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Emil Boc,

Primarul municipiului Cluj-Napoca

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Norwegian lansează zboruri directe Cluj – Copenhaga din vara anului 2026

Munții Apuseni au un nou refugiu montan: „Piatra Tâlharului”

Cu inimile îndoliate anunțăm trecerea în neființă a dragei noastre CASCAVAL MARIA-JEANA

Armata României caută asistenți medicali

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.