Munții Apuseni au un nou refugiu montan: „Piatra Tâlharului”

25 septembrie 20250 commentarii

Inaugurat de Clubul Alpin Român – Filiala Cluj

Clubul Alpin Român – Filiala Cluj a anunțat finalizarea și deschiderea Refugiului Montan „Piatra Tâlharului”, situat pe Culmea Vlădesei, în Munții Apuseni. Acesta se alătură altor proiecte ale filialei și își propune să ofere drumeților, turiștilor și iubitorilor de munte un adăpost sigur și modern în orice anotimp.

Accesul la refugiu este simplificat și sigur, printr-un protocol de verificare prin apăsarea unui buton, care asigură atât protecția infrastructurii, cât și disponibilitatea ei atunci când este necesară. Această soluție tehnică reflectă dorința Clubului Alpin Român de a combina funcționalitatea și siguranța cu nevoia de acces facil pentru vizitatori.

Un efort considerabil al voluntarilor

Realizarea refugiului a reprezentat un proiect deosebit de dificil, din cauza amplasării izolate și a condițiilor montane severe. Clubul Alpin Român – Filiala Cluj subliniază că succesul proiectului a fost posibil exclusiv datorită implicării voluntarilor, a pasiunii lor și a sprijinului comunității. Materialele de construcție au fost obținute prin donații, iar fiecare etapă a lucrărilor reflectă contribuția activă a oamenilor dedicați promovării turismului montan și protecției mediului.

„Facem apel la toți vizitatorii să folosească refugiu cu respect și responsabilitate, astfel încât să rămână funcțional și curat pentru generațiile viitoare de drumeți”, transmit reprezentanții CAR Cluj.

Îmbinare între tradiție și modernitate

Proiectul reinterpretază o casă moțească tradițională într-o manieră modernă, combinând armonios utilitatea, tradiția și durabilitatea. Această abordare face din „Piatra Tâlharului” un spațiu care respectă valorile culturale locale, oferind totodată facilități moderne necesare pentru confortul și siguranța turiștilor.

Refugiul montan „Piatra Tâlharului” este al doilea astfel de proiect al filialei CAR Cluj în Munții Apuseni, după Refugiul de la Muntele Mare, consolidând eforturile clubului de a sprijini turismul montan responsabil și protecția mediului.

Prin această inițiativă, Clubul Alpin Român – Filiala Cluj continuă să promoveze drumețiile și respectul pentru natură, oferind comunității montane și vizitatorilor infrastructură de calitate, realizată cu pasiune și implicare voluntară.

 

