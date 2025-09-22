ADMINISTRAȚIE

Mobilitate urbană pe cea mai aglomerată stradă din Gherla

22 septembrie 20250 commentarii

Creșterea alarmantă a circulației rutiere pe raza municipiului Gherla impune noi măsuri de reglementare a traficului auto, aflată pe ordinea de zi a Primăriei. În ultima perioadă edilii orașului întreprind noi acțiuni pentru rezolvarea problemei. De exemplu, Strada Liviu Rebreanu – coloană vertebrală a mobilității verzi în Gherla este una dintre cele mai importante artere incluse în proiectul de modernizare a mobilității urbane. Aici se concentrează atât infrastructura de transport public cu zero emisii, cât și trasee ample pentru biciclete și zone pietonale reabilitate.

Modernizarea include transport public modern, strada făcând parte din traseul autobuzelor electrice, atât pe sensul dus (~670 m), cât și pe întors (~972 m). Vor fi amenajate trei refugii pentru călători, moderne și accesibile. Se asigură o lățime optimă a carosabilului pentru circulația autobuzelor, cu zone sigure de staționare. Mobilitate alternativă – biciclete: Se realizează o pistă pentru biciclete pe ambele sensuri, cu lățime de 1,00 m, pe întreaga lungime a străzii (1.807 m). Vor fi instalate două stații de bike-sharing, precum și rastele pentru biciclete, pentru a conecta strada cu celelalte zone cheie ale orașului. Spațiu urban reîmprospătat: Trotuarele vor fi modernizate și echipate cu mobilier urban: bănci, coșuri de gunoi, iluminat modern. Se integrează zone verzi de aliniament, care dau un aspect mai plăcut și reduc poluarea. Cablurile aeriene vor fi trecute în subteran, unde este posibil, pentru un peisaj urban mai curat și mai ordonat. Contextul urban: Strada Liviu Rebreanu conectează zona Cimitirului Gherla și strada Gării de strada Bobâlna și strada Castanilor, reprezentând un punct strategic pentru navetă, acces la zone rezidențiale și legătura cu centrul orașului. Prin modernizarea Străzii Liviu Rebreanu, Gherla face un pas important spre un viitor mai verde, mai sigur și mai bine conectat pentru toți locuitorii săi. Deocamdată planul administrației locale se află în fază de proiectare, dar nu mai este mult timp și vor demara lucrările în zona respectivă. Până în prezent la Gherla au fost amenajate piste de biciclete pe strada Teodor Speranția și în parcul mare, pe alea de pe canalul Someș.

Primăria Municipiului Gherla mai are în vedere și alte străzi principale pentru modernizare și dezvoltarea mobilității urbane.

Szekely Csaba

